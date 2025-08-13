Trotz Vollmond können wir mit unseren Himmelsüberwachungskameras auf der Sternwarte Gahberg bei Weyregg am Attersee die hellsten Perseiden fotografieren.
Aufgrund des hellen Mondlichtes können heuer nur etwa 10 % der sonst sichtbaren Sternschnuppen beobachtet werden, da das helle Mondlicht den Himmel stark aufhellt und die meisten Sternschnuppen dadurch nicht sichtbar sind.
Nächstes Jahr sind die Sichtbedingungen wieder optimal. 2026 gibt es beim Maximum der Perseiden-Sternschnuppen Neumond und damit kein störendes Mondlicht.
Als Alternative gibt es in den Wintermonaten Mitte Dezember den ebenfalls sehr starken Sternschnuppenstrom der Geminiden – und diesmal ohne Mondlicht, aber das Beobachten ist im Dezember nicht mehr so gemütlich.
