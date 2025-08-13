Trotz Voll­mond kön­nen wir mit unse­ren Him­mels­über­wa­chungs­ka­me­ras auf der Stern­war­te Gah­berg bei Weyr­egg am Atter­see die hells­ten Per­sei­den fotografieren.

Auf­grund des hel­len Mond­lich­tes kön­nen heu­er nur etwa 10 % der sonst sicht­ba­ren Stern­schnup­pen beob­ach­tet wer­den, da das hel­le Mond­licht den Him­mel stark auf­hellt und die meis­ten Stern­schnup­pen dadurch nicht sicht­bar sind.

Nächs­tes Jahr sind die Sicht­be­din­gun­gen wie­der opti­mal. 2026 gibt es beim Maxi­mum der Per­sei­den-Stern­schnup­pen Neu­mond und damit kein stö­ren­des Mondlicht.

Als Alter­na­ti­ve gibt es in den Win­ter­mo­na­ten Mit­te Dezem­ber den eben­falls sehr star­ken Stern­schnup­pen­strom der Gemi­ni­den – und dies­mal ohne Mond­licht, aber das Beob­ach­ten ist im Dezem­ber nicht mehr so gemütlich.