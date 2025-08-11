In Straß im Attergau hat ein 27-jähriger Autolenker am späten Sonntagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und fuhr durch den Garten eines Einfamilienhauses. Der Mann setzte seine Fahrt fort, wurde aber am nächsten Morgen ausgeforscht – ein Alkotest ergab 1,24 Promille.
Sonntagabend kam es zu einem Unfall mit erheblichem Sachschaden, bei dem der alkoholisierte Lenker zunächst flüchtete. Die Polizei konnte den Mann wenig später identifizieren und aus dem Verkehr ziehen.
Unfall in einer Linkskurve
Der 27-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck war am 10. August 2025 gegen 23:30 Uhr von Lemming kommend in Richtung Powang unterwegs. In einer Linkskurve kam er auf das rechte Bankett, verlor die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr durch den Garten eines Einfamilienhauses. Mehrere Pflanzen, Sträucher und ein Teil des Gartens wurden dabei beschädigt.
Fahrer flüchtet vom Unfallort
Anstatt anzuhalten, setzte der Lenker seine Fahrt fort. Am Morgen des 11. August 2025 fanden die Beamten bei der Unfallaufnahme mehrere Fahrzeugteile am Unfallort. Kurz darauf entdeckten Polizisten im Rahmen der Fahndung ein stark beschädigtes Auto ohne Kennzeichen.
Lenker mit 1,24 Promille Alkohol im Blut
Das Fahrzeug war an der Adresse des Zulassungsbesitzers abgestellt. Dort trafen die Polizisten den 27-Jährigen an, der angab, einen Unfall gehabt zu haben. Aufgrund deutlichen Alkoholgeruchs führten die Beamten einen Alkotest durch, der 1,24 Promille ergab. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen.
Quelle: LPD OÖ