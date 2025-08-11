In Straß im Atter­gau hat ein 27-jäh­ri­ger Auto­len­ker am spä­ten Sonn­tag­abend die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug ver­lo­ren und fuhr durch den Gar­ten eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses. Der Mann setz­te sei­ne Fahrt fort, wur­de aber am nächs­ten Mor­gen aus­ge­forscht – ein Alko­test ergab 1,24 Promille.

Sonn­tag­abend kam es zu einem Unfall mit erheb­li­chem Sach­scha­den, bei dem der alko­ho­li­sier­te Len­ker zunächst flüch­te­te. Die Poli­zei konn­te den Mann wenig spä­ter iden­ti­fi­zie­ren und aus dem Ver­kehr ziehen.

Unfall in einer Linkskurve

Der 27-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Vöck­la­bruck war am 10. August 2025 gegen 23:30 Uhr von Lem­ming kom­mend in Rich­tung Powang unter­wegs. In einer Links­kur­ve kam er auf das rech­te Ban­kett, ver­lor die Kon­trol­le über sei­nen Pkw und fuhr durch den Gar­ten eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses. Meh­re­re Pflan­zen, Sträu­cher und ein Teil des Gar­tens wur­den dabei beschädigt.

Fah­rer flüch­tet vom Unfallort

Anstatt anzu­hal­ten, setz­te der Len­ker sei­ne Fahrt fort. Am Mor­gen des 11. August 2025 fan­den die Beam­ten bei der Unfall­auf­nah­me meh­re­re Fahr­zeug­tei­le am Unfall­ort. Kurz dar­auf ent­deck­ten Poli­zis­ten im Rah­men der Fahn­dung ein stark beschä­dig­tes Auto ohne Kennzeichen.

Len­ker mit 1,24 Pro­mil­le Alko­hol im Blut

Das Fahr­zeug war an der Adres­se des Zulas­sungs­be­sit­zers abge­stellt. Dort tra­fen die Poli­zis­ten den 27-Jäh­ri­gen an, der angab, einen Unfall gehabt zu haben. Auf­grund deut­li­chen Alko­hol­ge­ruchs führ­ten die Beam­ten einen Alko­test durch, der 1,24 Pro­mil­le ergab. Der Füh­rer­schein wur­de vor­läu­fig abgenommen.

Quel­le: LPD OÖ