In St. Geor­gen im Atter­gau muss­te die Poli­zei einen Jagd­hund aus einem par­ken­den Auto ret­ten. Das Tier zeig­te bereits deut­li­che Anzei­chen einer Über­hit­zung und konn­te nur durch schnel­les Ein­grei­fen befreit werden.

Am Diens­tag, 26. August 2025, ging bei der Poli­zei in St. Geor­gen im Atter­gau (Bezirk Vöck­la­bruck) eine Mel­dung über einen ein­ge­schlos­se­nen Hund in einem par­ken­den Auto ein. Vor Ort fan­den die ein­schrei­ten­den Poli­zis­tin­nen einen stark hecheln­den Hund vor, der bereits ers­te Sym­pto­me von Über­hit­zung zeigte.

Heckscheibe eingeschlagen

Da sich der Gesund­heits­zu­stand des Tie­res zuneh­mend ver­schlech­ter­te, ent­schie­den sich die Beam­tin­nen, die Heck­schei­be des Pkw ein­zu­schla­gen. Gegen 15:10 Uhr konn­te der Jagd­hund befreit und sofort mit Was­ser ver­sorgt werden.

Hund an Besitzer übergeben

Der Besit­zer des Hun­des konn­te aus­ge­forscht und kon­tak­tiert wer­den. Nach­dem er vor Ort ein­ge­trof­fen war, wur­de ihm sein Hund übergeben.

Quel­le: LPD OÖ