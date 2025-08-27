In St. Georgen im Attergau musste die Polizei einen Jagdhund aus einem parkenden Auto retten. Das Tier zeigte bereits deutliche Anzeichen einer Überhitzung und konnte nur durch schnelles Eingreifen befreit werden.
Am Dienstag, 26. August 2025, ging bei der Polizei in St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) eine Meldung über einen eingeschlossenen Hund in einem parkenden Auto ein. Vor Ort fanden die einschreitenden Polizistinnen einen stark hechelnden Hund vor, der bereits erste Symptome von Überhitzung zeigte.
Heckscheibe eingeschlagen
Da sich der Gesundheitszustand des Tieres zunehmend verschlechterte, entschieden sich die Beamtinnen, die Heckscheibe des Pkw einzuschlagen. Gegen 15:10 Uhr konnte der Jagdhund befreit und sofort mit Wasser versorgt werden.
Hund an Besitzer übergeben
Der Besitzer des Hundes konnte ausgeforscht und kontaktiert werden. Nachdem er vor Ort eingetroffen war, wurde ihm sein Hund übergeben.
Quelle: LPD OÖ
