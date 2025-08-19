Linz/Regau — Die Frei­en Bau­ern Ober­ös­ter­reich schla­gen Alarm. Obmann DI Dr. Arthur Kro­is­mayr aus Regau warnt vor mas­si­ven Ein­grif­fen eines US-Kon­zerns in den hei­mi­schen Rin­der­markt. „Die Glo­ba­li­sie­rung frisst unse­re regio­na­le Land­wirt­schaft auf. Wir dür­fen nicht taten­los zuse­hen“, so Kroismayr.

Ein ame­ri­ka­ni­scher Fleisch­rie­se baut sei­ne Macht in Öster­reich aus. 2017 wur­de der Schlacht­hof Alpen­rind über­nom­men. 2024 über­nah­men die Ame­ri­ka­ner dann die renom­mier­te Gran­dits Group, wel­che laut Eigen­aus­sa­ge von mehr als 10.000 Land­wir­ten belie­fert wird. Ziel ist es offen­bar, Bau­ern an die eige­ne Struk­tur zu bin­den. Das gefähr­det regio­na­le Kreis­läu­fe und drückt auf Sicht die Prei­se auf Hof­ebe­ne. Die momen­tan recht zufrie­den­stel­len­den Erlö­se für Rin­der sol­len die Bau­ern offen­bar beru­hi­gen, war­nen Bran­chen­in­si­der. Über kurz oder lang wer­den weni­ge Mono­po­lis­ten die Prei­se für die Lie­fe­ran­ten wie­der drücken.

„Das ist kein nor­ma­les Wachs­tum“, sagt Kro­is­mayr. „Hier geht es um Markt­macht. Erst wer­den Lie­fer­ket­ten ein­ge­sam­melt. Am Ende ersetzt man sie. Dann bestim­men Kon­zer­ne, wohin das Tier fährt und was es kos­tet. Gleich­zei­tig wer­den die Türen für Schlacht­kör­per­im­por­te aus Über­see geöff­net. Die gro­ßen Kon­zer­ne berei­ten sich bereits auf die Zeit nach der Rati­fi­zie­rung des Mer­co­sur ‑Abkom­mens vor. Unse­re Bau­ern zah­len die Zeche. Die Wert­schöp­fung wan­dert ab und Betrie­be ster­ben. Außer­dem ver­liert Öster­reich end­gül­tig die Kon­trol­le über Qua­li­tät und Prei­se“, so Kro­is­mayr weiter.

Kro­is­mayr for­dert das zustän­di­ge Minis­te­ri­um daher auf: „Wor­te rei­chen nicht. Jetzt brau­chen unse­re Bau­ern Taten! Wir müs­sen einen Über­nah­me-Stopp im Rind­fleisch­sek­tor durch inter­na­tio­na­le Kon­zer­ne durch­set­zen und regio­na­le Schlacht­ka­pa­zi­tä­ten schüt­zen. Außer­dem brau­chen wir trans­pa­ren­te Ver­trä­ge und fai­re Abnah­me­be­din­gun­gen für bäu­er­li­che Betrie­be. Kei­ne Kne­be­lun­gen über Infra­struk­tur-Bin­dun­gen. Grund­sätz­lich muss gel­ten ‚Regio­nal vor glo­bal‘ bei Ein­kauf und Ver­ga­be. Und: Der Land­wirt­schafts­mi­nis­ter muss das Mer­co­sur- Abkom­men verhindern!“

„Unser Weg ist klar“, schließt Kro­is­mayr. „Wir ste­hen für eine regio­na­le Infra­struk­tur, fai­re Prei­se und star­ke Höfe. Wer den Markt zen­tra­li­siert, zer­stört das Land. Glo­ba­li­sie­rung und vor allem Mer­co­sur sind ein gro­ßer Feh­ler. Jetzt ist die Poli­tik am Zug.“