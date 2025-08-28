Vor den Som­mer­fe­ri­en durf­te die Klas­se 1C im Rah­men des Unter­richts­fa­ches Kunst und Gestal­tung an einem beson­de­ren Work­shop teil­neh­men. Auf­bau­end auf der Teil­nah­me an ver­schie­de­nen Pro­jek­ten mit Schü­le­rIn­nen im Zuge der Kul­tur­haupt­stadt bereits im Jahr 2023 und 2024 sowie den dar­aus ent­stan­de­nen Kon­tak­ten zu regio­na­len Künst­le­rIn­nen, wur­den Hei­di Zednik und Micha­el Kör­ner von Mag. Bir­git Schwendt­ner in den Unter­richt ein­ge­la­den. Unter der pro­fes­sio­nel­len Anlei­tung erleb­ten die Schü­le­rIn­nen haut­nah den Pro­zess des Buch­bin­dens – vom hand­werk­li­chen Grund­auf­bau bis hin zur krea­ti­ven Gestal­tung des Ein­bands. Mit viel Sorg­falt, Detail­freu­de und gestal­te­ri­schem Geschick ent­stan­den dabei ein­zig­ar­ti­ge, per­sön­li­che Bücher.

Das Pro­jekt wur­de im Rah­men der Initia­ti­ve „Kunst ist Klas­se!“ vom OeAD im Auf­trag des Bun­des­mi­nis­te­ri­ums für Kunst, Kul­tur, öffent­li­chen Dienst und Sport aus­ge­wählt und in Zusam­men­ar­beit mit Ote­lo eGen unter der Pro­jekt­lei­tung von Diet­mar Lai­mer-Hub­mann umgesetzt.

Beson­ders stolz waren die Kin­der, dass eini­ge ihrer Wer­ke im Zuge des Meis­ter­som­mers im Hand­werks­haus Goi­sern prä­sen­tiert wur­den. Gemein­sam mit Pro­jek­ten und Arbei­ten ande­rer Schu­len konn­ten die hand­ge­fer­tig­ten Bücher im Ste­pha­ne­um bewun­dert wer­den. Der Aus­stel­lungs­be­such berei­te­te den Schü­le­rIn­nen eben­falls gro­ße Freu­de und stärk­te ihr Selbst­be­wusst­sein in die eige­ne krea­ti­ve Arbeit.