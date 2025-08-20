In Weyr­egg am Atter­see hat die Poli­zei am Diens­tag­abend eine schwer alko­ho­li­sier­te Auto­fah­re­rin gestoppt, die mit ihrer Fahr­wei­se bei­na­he meh­re­re Unfäl­le ver­ur­sacht hätte.

Die 29-Jäh­ri­ge war am 19. August 2025 gegen 21 Uhr auf der B152 See­lei­ten Stra­ße in Rich­tung Schörf­ling unter­wegs. Laut Poli­zei fuhr sie in Schlan­gen­li­ni­en und gefähr­de­te dabei ande­re Ver­kehrs­teil­neh­mer. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le konn­te sich die Frau kaum auf den Bei­nen hal­ten, ver­hielt sich aggres­siv und beschimpf­te die Beamten.

Mit fast 2,5 Pro­mil­le hin­ter dem Steuer

Ein Alko­test ergab 1,22 mg/l – das ent­spricht 2,44 Pro­mil­le. Trotz die­ses mas­si­ven Alko­hol­wer­tes hat­te die 29-Jäh­ri­ge eine Freun­din am Bei­fah­rer­sitz und ihre bei­den Klein­kin­der (5 und 2 Jah­re alt) auf der Rück­bank mit im Auto.

Wäh­rend der Anhal­tung soll die Frau zudem Wider­stand gegen die Poli­zei geleis­tet und dabei eine Beam­tin an der Hand ver­letzt haben. Der Füh­rer­schein wur­de ihr abge­nom­men, die Wei­ter­fahrt unter­sagt. Die Staats­an­walt­schaft Wels ermittelt.

Quel­le: Poli­zei OÖ