In Weyregg am Attersee hat die Polizei am Dienstagabend eine schwer alkoholisierte Autofahrerin gestoppt, die mit ihrer Fahrweise beinahe mehrere Unfälle verursacht hätte.
Die 29-Jährige war am 19. August 2025 gegen 21 Uhr auf der B152 Seeleiten Straße in Richtung Schörfling unterwegs. Laut Polizei fuhr sie in Schlangenlinien und gefährdete dabei andere Verkehrsteilnehmer. Bei der anschließenden Kontrolle konnte sich die Frau kaum auf den Beinen halten, verhielt sich aggressiv und beschimpfte die Beamten.
Mit fast 2,5 Promille hinter dem Steuer
Ein Alkotest ergab 1,22 mg/l – das entspricht 2,44 Promille. Trotz dieses massiven Alkoholwertes hatte die 29-Jährige eine Freundin am Beifahrersitz und ihre beiden Kleinkinder (5 und 2 Jahre alt) auf der Rückbank mit im Auto.
Während der Anhaltung soll die Frau zudem Widerstand gegen die Polizei geleistet und dabei eine Beamtin an der Hand verletzt haben. Der Führerschein wurde ihr abgenommen, die Weiterfahrt untersagt. Die Staatsanwaltschaft Wels ermittelt.
Quelle: Polizei OÖ
Schreibe einen Kommentar