Am Mitt­woch­abend, 20. August 2025, kam es im Bau­stel­len­be­reich der A1 West­au­to­bahn zwi­schen Mond­see und Ober­wang zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall. Ein LKW war im Bau­stel­len­be­reich auf die Beton­leit­schie­ne auf­ge­fah­ren. Dabei stürz­te der auf dem Anhän­ger trans­por­tier­te Bag­ger samt Anhän­ger über die Leit­schie­ne und Tei­le einer Lärmschutzwand.

Glück­li­cher­wei­se blieb der LKW-Len­ker unver­letzt. Not­arzt und Rotes Kreuz Mond­see konn­ten nach kur­zer Zeit wie­der abrü­cken. Um einen Mega-Stau zu ver­hin­dern, wur­de von Feu­er­wehr und Poli­zei eine ein­spu­ri­ge Durch­fahrt eingerichtet.

Für die auf­wän­di­ge Ber­gung des LKW und des Anhän­gers muss­te ein Ber­ge­un­ter­neh­men mit schwe­rem Gerät ange­for­dert wer­den. Wäh­rend der Kran­ber­gung war die A1 Rich­tung Wien meh­re­re Stun­den kom­plett gesperrt, der Ver­kehr wur­de über die Abfahrt Mond­see umge­lei­tet. Über 45 Feu­er­wehr­leu­te sowie rund 15 wei­te­re Ein­satz­kräf­te von Rotem Kreuz, Poli­zei und Ber­ge­un­ter­neh­men stan­den im Einsatz.

Quel­le: AFK Mond­see, C. Stoxreiter