Am Mittwochabend, 20. August 2025, kam es im Baustellenbereich der A1 Westautobahn zwischen Mondsee und Oberwang zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein LKW war im Baustellenbereich auf die Betonleitschiene aufgefahren. Dabei stürzte der auf dem Anhänger transportierte Bagger samt Anhänger über die Leitschiene und Teile einer Lärmschutzwand.
Glücklicherweise blieb der LKW-Lenker unverletzt. Notarzt und Rotes Kreuz Mondsee konnten nach kurzer Zeit wieder abrücken. Um einen Mega-Stau zu verhindern, wurde von Feuerwehr und Polizei eine einspurige Durchfahrt eingerichtet.
Für die aufwändige Bergung des LKW und des Anhängers musste ein Bergeunternehmen mit schwerem Gerät angefordert werden. Während der Kranbergung war die A1 Richtung Wien mehrere Stunden komplett gesperrt, der Verkehr wurde über die Abfahrt Mondsee umgeleitet. Über 45 Feuerwehrleute sowie rund 15 weitere Einsatzkräfte von Rotem Kreuz, Polizei und Bergeunternehmen standen im Einsatz.
Quelle: AFK Mondsee, C. Stoxreiter
