Frei­tag­abend kam es in Mond­see zu einem schwe­ren Unfall beim Was­ser­ski­fah­ren. Ein 55-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Salz­burg-Umge­bung stürz­te nach einem miss­glück­ten Sprung und wur­de schwer verletzt.

Sprung über Schanze endet im Unfall

Am 22. August 2025 gegen 19:15 Uhr sprang ein erfah­re­ner 55-jäh­ri­ger Was­ser­ski­fah­rer aus dem Bezirk Salz­burg-Umge­bung in Mond­see über eine Sprung­schan­ze. Gleich­zei­tig fuhr ein zwei­ter Was­ser­ski­fah­rer, ein 45-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck, unter ihm durch. Aus bis­her unbe­kann­ter Ursa­che streif­te der 55-Jäh­ri­ge mit sei­nen Was­ser­ski­ern den Helm des 45-Jäh­ri­gen. Dadurch kam er ins Tru­deln und stürz­te in den See.

Notärztliche Versorgung und Hubschraubertransport

Der 55-Jäh­ri­ge wur­de schwer ver­letzt und nach der Erst­ver­sor­gung durch den Not­arzt mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber in das Unfall­kran­ken­haus Salz­burg geflogen.

