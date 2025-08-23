Freitagabend kam es in Mondsee zu einem schweren Unfall beim Wasserskifahren. Ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung stürzte nach einem missglückten Sprung und wurde schwer verletzt.
Sprung über Schanze endet im Unfall
Am 22. August 2025 gegen 19:15 Uhr sprang ein erfahrener 55-jähriger Wasserskifahrer aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung in Mondsee über eine Sprungschanze. Gleichzeitig fuhr ein zweiter Wasserskifahrer, ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck, unter ihm durch. Aus bisher unbekannter Ursache streifte der 55-Jährige mit seinen Wasserskiern den Helm des 45-Jährigen. Dadurch kam er ins Trudeln und stürzte in den See.
Notärztliche Versorgung und Hubschraubertransport
Der 55-Jährige wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.
Quelle LPD OÖ
