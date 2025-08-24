Wien / Raasdorf; Die 18-jährige Österreicherin sichert sich den Titel Europameisterin im Springen – und das auf heimischen Boden!
Mit Nervenstärke, Präzision und beeindruckender Athletik setzte sich Berner gegen die stärkste Nachwuchskonkurrenz Europas durch. Vor begeistertem Publikum zeigte sie Höchstleistungen und bewies einmal mehr, warum sie als eine der größten Nachwuchshoffnungen im internationalen Wasserskisport gilt.
Mit einer Weite von 44,6m ließ sie die Dänin Maise Jacobsen (44,3m) sowie Sofya Hvozdzeva aus Weißrussland (44,2m) hinter sich.
„Der Titel vor heimischem Publikum bedeutet mir alles. Familie, Freunde und Fans hier an meiner Seite zu haben, hat mich unglaublich beflügelt“, so die frischgekrönte Europameisterin.
Der Sieg ist ein historischer Erfolg für den österreichischen Wasserskisport und ein wichtiger Schritt in Richtung einer vielversprechenden Zukunft für Leona Berner. Mit der Goldmedaille in der Tasche blickt die Athletin nun voller Motivation auf die kommenden internationalen Herausforderungen.
Dank einer insgesamt sehr starken Teamleistung der Österreicher konnte man in der Teamwertung der Nationen den zweiten Platz hinter Italien holen.
