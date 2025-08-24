Wien / Raas­dorf; Die 18-jäh­ri­ge Öster­rei­che­rin sichert sich den Titel Euro­pa­meis­te­rin im Sprin­gen – und das auf hei­mi­schen Boden!

Mit Ner­ven­stär­ke, Prä­zi­si­on und beein­dru­cken­der Ath­le­tik setz­te sich Ber­ner gegen die stärks­te Nach­wuchs­kon­kur­renz Euro­pas durch. Vor begeis­ter­tem Publi­kum zeig­te sie Höchst­leis­tun­gen und bewies ein­mal mehr, war­um sie als eine der größ­ten Nach­wuchs­hoff­nun­gen im inter­na­tio­na­len Was­ser­ski­sport gilt.

Mit einer Wei­te von 44,6m ließ sie die Dänin Maise Jacob­sen (44,3m) sowie Sof­ya Hvozdze­va aus Weiß­russ­land (44,2m) hin­ter sich.

„Der Titel vor hei­mi­schem Publi­kum bedeu­tet mir alles. Fami­lie, Freun­de und Fans hier an mei­ner Sei­te zu haben, hat mich unglaub­lich beflü­gelt“, so die frisch­ge­krön­te Europameisterin.

Der Sieg ist ein his­to­ri­scher Erfolg für den öster­rei­chi­schen Was­ser­ski­sport und ein wich­ti­ger Schritt in Rich­tung einer viel­ver­spre­chen­den Zukunft für Leo­na Ber­ner. Mit der Gold­me­dail­le in der Tasche blickt die Ath­le­tin nun vol­ler Moti­va­ti­on auf die kom­men­den inter­na­tio­na­len Herausforderungen.

Dank einer ins­ge­samt sehr star­ken Team­leis­tung der Öster­rei­cher konn­te man in der Team­wer­tung der Natio­nen den zwei­ten Platz hin­ter Ita­li­en holen.