In Bad Ischl hat sich am Mon­tag­abend eine 64-jäh­ri­ge Urlau­be­rin aus Spa­ni­en bei einer Berg­wan­de­rung schwer verletzt.

Die Frau aus Madrid war am 18. August 2025 mit der Kat­rin­seil­bahn auf den Berg gefah­ren und hat­te den 1.542 Meter hohen Gip­fel bestie­gen. Beim Abstieg Rich­tung Lauf­fen ver­lor sie auf rund 950 Metern See­hö­he den mar­kier­ten Weg und ent­schied sich, über weg­lo­ses Gelän­de ins Tal zu gehen. Zunächst gelang der Abstieg, doch gegen 17:50 Uhr stürz­te die Wan­de­rin in rund 600 Metern See­hö­he meh­re­re Meter über den stei­len Wald­bo­den und zog sich schwe­re Ver­let­zun­gen zu.

Sprachliche Barriere erschwerte Rettungseinsatz

Da sie kaum Deutsch oder Eng­lisch sprach, ver­stän­dig­te sie zunächst ihren Sohn in Tirol, der schließ­lich die Ret­tung alar­mier­te. Eine auf­wen­di­ge Suche folg­te, da die Anga­ben der Ver­letz­ten unklar waren. Erst zwei Stun­den spä­ter konn­ten Berg­ret­ter und Alpin­po­li­zei die Frau lokalisieren.

Ein Berg­ret­tungs­arzt ver­sorg­te die Ver­letz­te noch vor Ort. Mit einer Tra­ge wur­de sie durch schwie­ri­ges Gelän­de zu einem Forst­weg gebracht und von dort wei­ter zur Eng­lei­ten­stra­ße trans­por­tiert. Anschlie­ßend wur­de sie ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl eingeliefert.

Quel­le: Poli­zei OÖ