Nach einem Brandanschlag auf ein ehemaliges Autohaus in Attnang-Puchheim führte ein am Tatort zurückgelassener Schuh die Polizei auf die Spur eines 24-jährigen serbischen Staatsangehörigen. Der Mann sitzt derzeit wegen eines anderen Delikts in Wien in Untersuchungshaft.
Gewaltige Explosion bei Brandanschlag
In der Nacht auf den 16. April 2025 soll der Tatverdächtige gegen 01:15 Uhr die Auslagenscheibe des leerstehenden Autohauses eingeschlagen und mehrere Liter Brandbeschleuniger in den Verkaufsraum geschüttet haben. Mit einer Bengalfackel entzündete er, laut Polizei, die Flüssigkeit – die Dämpfe führten zu einer heftigen Explosion, die den Verkaufsraum stark beschädigte und einen Brand auslöste.
Flucht mit Verletzungen – und ohne Schuh
Der Täter konnte nur knapp verletzt entkommen, verlor dabei jedoch einen Schuh und ein Tatwerkzeug. Diese Gegenstände stellten sich später als entscheidende Beweismittel heraus.
Spur führt nach Wien
Durch akribische Spurensicherung am Tatort identifizierten die Ermittler den 24-Jährigen. Festgenommen wurde er nicht mehr vor Ort – er befindet sich bereits seit einem späteren, in Wien begangenen Verbrechen in der Justizanstalt Josefstadt in U‑Haft. Eine Aussage zum Vorfall verweigerte er. Der Mann wird wegen Brandstiftung bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.
