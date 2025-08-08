Nach einem Brand­an­schlag auf ein ehe­ma­li­ges Auto­haus in Att­nang-Puch­heim führ­te ein am Tat­ort zurück­ge­las­se­ner Schuh die Poli­zei auf die Spur eines 24-jäh­ri­gen ser­bi­schen Staats­an­ge­hö­ri­gen. Der Mann sitzt der­zeit wegen eines ande­ren Delikts in Wien in Untersuchungshaft.

Gewaltige Explosion bei Brandanschlag

In der Nacht auf den 16. April 2025 soll der Tat­ver­däch­ti­ge gegen 01:15 Uhr die Aus­la­gen­schei­be des leer­ste­hen­den Auto­hau­ses ein­ge­schla­gen und meh­re­re Liter Brand­be­schleu­ni­ger in den Ver­kaufs­raum geschüt­tet haben. Mit einer Ben­gal­fa­ckel ent­zün­de­te er, laut Poli­zei, die Flüs­sig­keit – die Dämp­fe führ­ten zu einer hef­ti­gen Explo­si­on, die den Ver­kaufs­raum stark beschä­dig­te und einen Brand auslöste.

Flucht mit Verletzungen – und ohne Schuh

Der Täter konn­te nur knapp ver­letzt ent­kom­men, ver­lor dabei jedoch einen Schuh und ein Tat­werk­zeug. Die­se Gegen­stän­de stell­ten sich spä­ter als ent­schei­den­de Beweis­mit­tel heraus.

Spur führt nach Wien

Durch akri­bi­sche Spu­ren­si­che­rung am Tat­ort iden­ti­fi­zier­ten die Ermitt­ler den 24-Jäh­ri­gen. Fest­ge­nom­men wur­de er nicht mehr vor Ort – er befin­det sich bereits seit einem spä­te­ren, in Wien began­ge­nen Ver­bre­chen in der Jus­tiz­an­stalt Josef­stadt in U‑Haft. Eine Aus­sa­ge zum Vor­fall ver­wei­ger­te er. Der Mann wird wegen Brand­stif­tung bei der Staats­an­walt­schaft Wels angezeigt.

Quel­le: LPD OÖ