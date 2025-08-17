Am Sonn­tag­vor­mit­tag ist es in Winkl im Bezirk Vöck­la­bruck zu einem Ver­kehrs­un­fall mit vier Ver­letz­ten gekom­men. Eine 59-jäh­ri­ge Pkw-Len­ke­rin beim Abbie­gen ein ent­ge­gen­kom­men­des Auto über­se­hen haben, wodurch es zur Kol­li­si­on kam.

Zusammenstoß bei Kreuzung vor Sägewerk

Der Unfall ereig­ne­te sich am 17. August 2025 gegen 10:10 Uhr vor einem Säge­werk in Winkl. Ein 29-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck fuhr mit sei­ner 25-jäh­ri­gen Freun­din in Rich­tung Red­lei­ten, wäh­rend eine 59-Jäh­ri­ge – eben­falls aus dem Bezirk Vöck­la­bruck – gemein­sam mit ihrem 23-jäh­ri­gen Sohn aus Red­lei­ten kom­mend in Rich­tung Winkl unter­wegs war. Beim Links­ab­bie­gen dürf­te die 59-Jäh­ri­ge das Fahr­zeug des 29-Jäh­ri­gen über­se­hen haben.

Lenkerin im Fahrzeug eingeklemmt

Die Fahr­zeu­ge stie­ßen recht­win­ke­lig zusam­men und kamen auf der Fahr­bahn zum Still­stand. Der 29-Jäh­ri­ge, sei­ne Bei­fah­re­rin sowie der 23-jäh­ri­ge Bei­fah­rer konn­ten die Unfall­fahr­zeu­ge selbst­stän­dig ver­las­sen. Die 59-Jäh­ri­ge hin­ge­gen wur­de im Fuß­be­reich ein­ge­klemmt und muss­te von der Feu­er­wehr mit der Ber­ge­sche­re aus dem Fahr­zeug befreit werden.

Verletzungen und Alkotests

Die 59-Jäh­ri­ge erlitt Prel­lun­gen sowie eine Rip­pen­frak­tur. Die drei wei­te­ren Unfall­be­tei­lig­ten zogen sich leich­te Ver­let­zun­gen zu. Alle wur­den ins Kran­ken­haus gebracht. Alko­tests mit bei­den Len­kern ver­lie­fen negativ.

Quel­le: LPD OÖ / Fotos: FF Frankenburg