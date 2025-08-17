Am Sonntagvormittag ist es in Winkl im Bezirk Vöcklabruck zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten gekommen. Eine 59-jährige Pkw-Lenkerin beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto übersehen haben, wodurch es zur Kollision kam.
Zusammenstoß bei Kreuzung vor Sägewerk
Der Unfall ereignete sich am 17. August 2025 gegen 10:10 Uhr vor einem Sägewerk in Winkl. Ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr mit seiner 25-jährigen Freundin in Richtung Redleiten, während eine 59-Jährige – ebenfalls aus dem Bezirk Vöcklabruck – gemeinsam mit ihrem 23-jährigen Sohn aus Redleiten kommend in Richtung Winkl unterwegs war. Beim Linksabbiegen dürfte die 59-Jährige das Fahrzeug des 29-Jährigen übersehen haben.
Lenkerin im Fahrzeug eingeklemmt
Die Fahrzeuge stießen rechtwinkelig zusammen und kamen auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der 29-Jährige, seine Beifahrerin sowie der 23-jährige Beifahrer konnten die Unfallfahrzeuge selbstständig verlassen. Die 59-Jährige hingegen wurde im Fußbereich eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit der Bergeschere aus dem Fahrzeug befreit werden.
Verletzungen und Alkotests
Die 59-Jährige erlitt Prellungen sowie eine Rippenfraktur. Die drei weiteren Unfallbeteiligten zogen sich leichte Verletzungen zu. Alle wurden ins Krankenhaus gebracht. Alkotests mit beiden Lenkern verliefen negativ.
Quelle: LPD OÖ / Fotos: FF Frankenburg
