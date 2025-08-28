Aus­stel­lungs­be­su­che als Abwechs­lung zum Unterricht

Aus­stel­lungs­be­su­che und Koope­ra­ti­on mit loka­len Kul­tur­ein­rich­tun­gen sind ein wesent­li­cher Teil ganz­heit­li­cher Bil­dung und bie­ten eine will­kom­me­ne Ergän­zung und Abwechs­lung zum Unter­richt, so Frau Mag. Schwendt­ner, Leh­re­rin am Gym­na­si­um Bad Ischl. Aus­ge­hend von Kunst und Gestal­tung und in Koope­ra­ti­on mit Reli­gi­ons­un­ter­richt bei Mag. Katha­ri­na Stein­kog­ler (Aus­tri­an Gui­de) erleb­ten die Jugend­li­chen der 6A eine fach­kun­di­ge und abwechs­lungs­rei­che Füh­rung von Frau Stein­kog­ler durch die Wer­ke des inter­na­tio­nal bekann­ten Künst­lers Erwin Wurm im Kai­ser­park und im Mamorschlössl.

Span­nen­de Füh­rung im Stadtmuseum

Das im Rah­men des Kul­tur­haupt­stadt­jah­res neu errich­te­te Stadt­mu­se­um näher zu erkun­den, stand bei die­sem Besuch im Fokus. Die inter­es­san­te und kurz­wei­li­ge Füh­rung von Mag. Dr. Her­ta Neiß, die der jahr­gangs­über­grei­fen­den Grup­pe an Schü­le­rIn­nen Ein­blick in die Ver­gan­gen­heit Bad Ischls ermög­lich­te, wur­de mit musi­ka­li­schen Bei­trä­gen von Stu­den­tIn­nen der Musik und Kunst Pri­vat­uni­ver­si­tät Wien abgerundet.

Wir freu­en uns als Schu­le über Koope­ra­ti­on mit regio­na­len Kul­tur­in­sti­tu­tio­nen – eine Ver­bin­dung, die jun­gen Men­schen span­nen­de Ein­bli­cke ermög­licht und das kul­tu­rel­le Bewusst­sein der Jugend­li­chen stärkt.