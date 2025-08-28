Ausstellungsbesuche als Abwechslung zum Unterricht
Ausstellungsbesuche und Kooperation mit lokalen Kultureinrichtungen sind ein wesentlicher Teil ganzheitlicher Bildung und bieten eine willkommene Ergänzung und Abwechslung zum Unterricht, so Frau Mag. Schwendtner, Lehrerin am Gymnasium Bad Ischl. Ausgehend von Kunst und Gestaltung und in Kooperation mit Religionsunterricht bei Mag. Katharina Steinkogler (Austrian Guide) erlebten die Jugendlichen der 6A eine fachkundige und abwechslungsreiche Führung von Frau Steinkogler durch die Werke des international bekannten Künstlers Erwin Wurm im Kaiserpark und im Mamorschlössl.
Spannende Führung im Stadtmuseum
Das im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres neu errichtete Stadtmuseum näher zu erkunden, stand bei diesem Besuch im Fokus. Die interessante und kurzweilige Führung von Mag. Dr. Herta Neiß, die der jahrgangsübergreifenden Gruppe an SchülerInnen Einblick in die Vergangenheit Bad Ischls ermöglichte, wurde mit musikalischen Beiträgen von StudentInnen der Musik und Kunst Privatuniversität Wien abgerundet.
Wir freuen uns als Schule über Kooperation mit regionalen Kulturinstitutionen – eine Verbindung, die jungen Menschen spannende Einblicke ermöglicht und das kulturelle Bewusstsein der Jugendlichen stärkt.
