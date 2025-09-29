Die gest­ri­ge Kunst- und Möbel­ga­la der HTBLA Hall­statt im Kul­tur- und Kon­gress­haus Hall­statt stand die­ses Mal unter dem glanz­vol­len Mot­to „100 Jah­re Meisterklasse“.

Im Rah­men der jähr­lich statt­fin­den­den Kunst- und Möbel­ga­la wur­den auch heu­er wie­der her­aus­ra­gen­de Abschluss­ar­bei­ten der letz­ten Jahr­gän­ge prä­miert. Von 38 nomi­nier­ten Arbei­ten erhiel­ten neun die begehr­te Tro­phäe „Felix“, eine bron­ze­ne, geflü­gel­te Figur, die für beson­de­re gestal­te­ri­sche und hand­werk­li­che Leis­tun­gen steht.

Mit einer erfreu­li­chen Ankün­di­gung eröff­ne­te Direk­tor Dr. Chris­toph Prei­mes­ber­ger die Gala: So wird es ab dem Schul­jahr 2026/27 auch einen Fach­schul­zweig für Boots­bau geben. Anschlie­ßend führ­ten Schü­le­rin­nen des 5. Jahr­gangs, Han­nah Moser und Sarah Müh­le­der, sou­ve­rän und char­mant durch das abwechs­lungs­rei­che Abend­pro­gramm. Die musi­ka­li­schen Ein­la­gen der Werks­ka­pel­le unter der Lei­tung von Mag­ret Haa­se- Jablon­sky schmück­ten den fest­li­chen Rah­men. Die von den Schü­le­rin­nen und Schü­lern selbst pro­du­zier­ten Vide­os, in denen sie ihre nomi­nier­ten Arbei­ten vor­stell­ten, boten den Zuse­hern ein wah­res Feu­er­werk für die Sinne:

Über die gro­ße Video­lein­wand fuh­ren Schü­ler in eigens gefer­tig­ten Boo­ten über den Hall­stät­ter­see, erklan­gen selbst gebau­te Musik­in­stru­men­te, wur­den fein gear­bei­te­te Möbel­stü­cke in ele­gan­ten Nah­auf­nah­men zum Leben erweckt, öff­ne­ten sich mühe­los Türen, reflek­tier­ten unter­schied­lichs­te Ober­flä­chen, wur­den neu geplan­te Gebäu­de beschrit­ten- und mit Ika­rus ging es bis zur Son­ne. Am Dar­ge­bo­te­nen wur­de für das Publi­kum spür­bar, mit wel­chem Ein­satz die Leh­ren­den und Ler­nen­den am Werk waren, und die Viel­sei­tig­keit und die Ein­zig­ar­tig­keit die­ses Schul­stand­orts vor Augen geführt.

Im Mit­tel­punkt der Gala stand das gro­ße Jubi­lä­um der Meis­ter­klas­se. Eine ein­drucks­vol­le Zeit­rei­se, gestal­tet mit his­to­ri­schen Momen­ten, Foto­gra­fien und Arbei­ten ver­gan­ge­ner Gene­ra­tio­nen, mach­te die Ent­wick­lung der Schu­le sicht­bar. Zahl­rei­che Model­le doku­men­tier­ten die uner­schöpf­li­che gestal­te­ri­sche Pro­duk­ti­vi­tät, die die­sen tra­di­ti­ons­rei­chen Schul­stand­ort seit einem Jahr­hun­dert prägt. Die Prä­sen­ta­ti­on der für den Felix nomi­nier­ten Abschluss­ar­bei­ten spann­te den Bogen bis in die Gegen­wart und ver­deut­lich­te die hohe Qua­li­tät der ange­bo­te­nen Fach­rich­tun­gen: Tisch­le­rei und Pro­duk­ti­ons­tech­nik, Holz- und Stein­bild­haue­rei, Streich- und Sai­ten­in­stru­men­ten­er­zeu­gung sowie Drechs­le­rei mit Schwer­punkt CNC- und Rotationstechnik.

Mit gro­ßer Span­nung wur­den die Ent­schei­dun­gen in den ein­zel­nen Kate­go­rien der exter­nen Jury erwar­tet. Die fro­hen Ver­kün­der waren gela­de­ne Ehren­gäs­te aus Poli­tik und Wirt­schaft, dar­un­ter der Bil­dungs­di­rek­tor von Ober­ös­ter­reich, Herr Mag. Dr. Alfred Klamp­fer. Sie über­reich­ten fei­er­lich die Prä­mie­run­gen und lob­ten die her­aus­ra­gen­de Qua­li­tät der erbrach­ten Leistungen.

Ein beson­de­rer Dank gilt allen Fir­men und Spon­so­ren, die mit ihrer Unter­stüt­zung maß­geb­lich zum Erfolg der Ver­an­stal­tung bei­getra­gen haben!

SAVE THE DATE

Am 10. und 11. Okto­ber öff­net die HTBLA Hall­statt ihre Türen und lädt alle Inter­es­sier­ten herz­lich ein, die Theo­rie­räu­me und Werk­stät­ten zu erkun­den sowie span­nen­de Ein­bli­cke in den Unter­richt zu erhal­ten. Füh­run­gen, bei denen Schü­le­rin­nen und Schü­ler über die ver­schie­de­nen Aus­bil­dungs­zwei­ge infor­mie­ren, run­den das Pro­gramm ab.

Die HTBLA Hall­statt freut sich auf Ihren Besuch!

Kate­go­rie bes­tes Instrument

Johan­nes Kut­zen­ber­ger, „Vio­li­ne DÁcobra”

Kate­go­rie bes­te Bildhauerarbeit

Lau­renz Kriech­bau­mer, „Hoch­mut kommt vor dem Fall”

Kate­go­rie bes­tes Möbel­stück Fach­schu­le Tischlereitechnik

Paul Schnitz­ho­fer, Side­board aus Massivholz

Kate­go­rie bes­tes Möbel­stück Fach­schu­le Tisch­le­rei­tech­nik mit Schwer­punkt Boots­bau

Felix Necker, „Din­gi”

Kate­go­rie bes­tes Möbel­stück HTL Innen­raum­ge­stal­tung und Holztechnologien

Mar­tin Fors­ter, Schreib­tisch in Esche und Nussbaum

Kate­go­rie bes­tes Meis­ter­stück Tischler

Wolf­gang Rammin­ger, „ Vino-ele­gan­ce” (Steh­bar)

Kate­go­rie bes­tes Meis­ter­stück Bildhauer

Sarah Knie­was­ser, „ Leben auf Rollen“

Kate­go­rie bes­tes Diplom­pro­jekt Innen­raum­ge­stal­tung und Holztechnologien

Jana Grössl­bau­er und Melina Schrems, Büro­zu­bau Mer­lin Technology

Kate­go­rie bes­te Idee

Bian­ca Nab­holz, „Mei­len­stein“