Am 13. und 14. September 2025 veranstaltete der Kranzlschützenverein Ebensee auf den traditionellen 100m Ständen der Schießstätte Rindbach das 84. Salzkammergut-Verbandsschießen mit dem KK-Gewehr.
OSM Günter Kaube dankt den insgesamt 85 Schützen aus dem ganzen Salzkammergut für die Teilnahme und gratuliert den Siegern der Kreiswertungen: Edith Grill-SV Untersee (Damen), Wilhelm Schrempf ‑Kainisch (Senioren 2), Johann Eder-Ebensee (Senioren 3), Gerold Barth-Ebensee (Herren) und Franz Pressl (stehend aufgelegt).
Die Tiefschusswertungen haben gewonnen: Franz Pressl-Altaussee (aufgelegt) und Burkhard Greiner-Lauffen (frei). Das beste Blattl auf der Gedenkscheibe hatte Johann Eder. Verbandsmeister wurde Georg Vockner (Lauffen) den Wanderpreis hat die Mannschaft des KSV Ebensee mit Günter Kaube, Gerold Barth und Stefan Schulz gewonnen.
Die vollständige Ergebnisliste findet sich auf der Hompage des Vereins: www.ksv-ebensee.at
