Am 13. und 14. Sep­tem­ber 2025 ver­an­stal­te­te der Kranz­l­schüt­zen­ver­ein Eben­see auf den tra­di­tio­nel­len 100m Stän­den der Schieß­stät­te Rind­bach das 84. Salz­kam­mer­gut-Ver­bands­schie­ßen mit dem KK-Gewehr.

OSM Gün­ter Kau­be dankt den ins­ge­samt 85 Schüt­zen aus dem gan­zen Salz­kam­mer­gut für die Teil­nah­me und gra­tu­liert den Sie­gern der Kreis­wer­tun­gen: Edith Grill-SV Unter­see (Damen), Wil­helm Schr­empf ‑Kai­nisch (Senio­ren 2), Johann Eder-Eben­see (Senio­ren 3), Gerold Barth-Eben­see (Her­ren) und Franz Pressl (ste­hend aufgelegt).

Die Tief­schuss­wer­tun­gen haben gewon­nen: Franz Pressl-Alt­aus­see (auf­ge­legt) und Burk­hard Grei­ner-Lauf­fen (frei). Das bes­te Blattl auf der Gedenk­schei­be hat­te Johann Eder. Ver­bands­meis­ter wur­de Georg Vock­ner (Lauf­fen) den Wan­der­preis hat die Mann­schaft des KSV Eben­see mit Gün­ter Kau­be, Gerold Barth und Ste­fan Schulz gewonnen.

Die voll­stän­di­ge Ergeb­nis­lis­te fin­det sich auf der Hom­pa­ge des Ver­eins: www.ksv-ebensee.at