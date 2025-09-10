Am Freitag, 19. September 2025, heißt es bei den Pfadfindern in Bad Ischl wieder: „Auf ins Abenteuer!“ Beim traditionellen Pfadistart wird das neue Pfadfinderjahr mit den beliebten Highland Games eröffnet.
📅 Wann: Freitag, 19. September 2025
🕓 Start: 16:00 Uhr
📍 Wo: Pfadfinderheim Bad Ischl
Geplant ist ein pfaditypischer, aktiver Einstieg ins neue Pfadijahr: An zahlreichen Stationen stellen die Kinder und Jugendlichen Teamgeist, Geschicklichkeit und Kraft unter Beweis. In Anlehnung an die berühmten schottischen Wettkämpfe warten Disziplinen wie Tauziehen, Baumstammwerfen oder kreative Geschicklichkeitsspiele.
„Die Highland Games sind für uns ein besonderer Startschuss. Sie zeigen, was uns Pfadfinder ausmacht: gemeinsam Abenteuer erleben, Grenzen überwinden und dabei Freundschaft und Zusammenhalt stärken“, betont Marcus Ferdin, Leiter der Wichtel und Wölflinge.
Auch interessierte Kinder, Jugendliche, die noch nicht bei den Pfadis sind, können gerne kommen. Für Verpflegung und ein gemütliches Beisammensein ist gesorgt.
Die Pfadfindergruppe Bad Ischl bietet das ganze Jahr über ein abwechslungsreiches Programm – von Heimstunden über Ausflüge bis hin zu Zeltlagern. Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen.
Weitere Informationen finden Sie unter:
👉 www.pfadischl.at
👉 Instagram: @pfadfinder_badischl
👉 Facebook: @pfadischl
