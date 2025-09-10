Am Frei­tag, 19. Sep­tem­ber 2025, heißt es bei den Pfad­fin­dern in Bad Ischl wie­der: „Auf ins Aben­teu­er!“ Beim tra­di­tio­nel­len Pfadi­start wird das neue Pfad­fin­der­jahr mit den belieb­ten High­land Games eröffnet.

📅 Wann: Frei­tag, 19. Sep­tem­ber 2025

🕓 Start: 16:00 Uhr

📍 Wo: Pfad­fin­der­heim Bad Ischl

Geplant ist ein pfadi­ty­pi­scher, akti­ver Ein­stieg ins neue Pfadi­jahr: An zahl­rei­chen Sta­tio­nen stel­len die Kin­der und Jugend­li­chen Team­geist, Geschick­lich­keit und Kraft unter Beweis. In Anleh­nung an die berühm­ten schot­ti­schen Wett­kämp­fe war­ten Dis­zi­pli­nen wie Tau­zie­hen, Baum­stamm­wer­fen oder krea­ti­ve Geschicklichkeitsspiele.

„Die High­land Games sind für uns ein beson­de­rer Start­schuss. Sie zei­gen, was uns Pfad­fin­der aus­macht: gemein­sam Aben­teu­er erle­ben, Gren­zen über­win­den und dabei Freund­schaft und Zusam­men­halt stär­ken“, betont Mar­cus Fer­din, Lei­ter der Wich­tel und Wölflinge.

Auch inter­es­sier­te Kin­der, Jugend­li­che, die noch nicht bei den Pfadis sind, kön­nen ger­ne kom­men. Für Ver­pfle­gung und ein gemüt­li­ches Bei­sam­men­sein ist gesorgt.

Die Pfad­fin­der­grup­pe Bad Ischl bie­tet das gan­ze Jahr über ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm – von Heim­stun­den über Aus­flü­ge bis hin zu Zelt­la­gern. Neue Mit­glie­der sind jeder­zeit willkommen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter:

👉 www.pfadischl.at

👉 Insta­gram: @pfadfinder_badischl

👉 Face­book: @pfadischl