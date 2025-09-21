Mit jeder Menge Action, Abenteuer und Adrenalin starteten die Pfadfinder Bad Ischl am Freitag, 19. September 2025, ins neue Pfadijahr. Beim traditionellen Pfadistart standen die beliebten Highland Games am Programm und sorgten für Begeisterung bei Kindern, Jugendlichen und Eltern.
Schon ab 16 Uhr verwandelte sich das Pfadfinderheim Bad Ischl in eine Arena voller Teamgeist und Energie. An unterschiedlichen Stationen bewiesen die 40 Teilnehmer ihre Stärke und Geschicklichkeit – ob beim Tauziehen, Baumstammwerfen oder bei kreativen Spielen, die für jede Menge Spaß sorgten.
„Die Highland Games sind für uns mehr als nur ein Wettkampf. Sie zeigen, was Pfadfindersein bedeutet: gemeinsam Abenteuer erleben, Grenzen überwinden und Freundschaften stärken“, erklärt der Gruppenleiter Joel Schleicher.
Neben den aktiven Pfadfindern nutzten auch interessierte Kinder und Jugendliche die Gelegenheit, erstmals Pfadiluft zu schnuppern. Für das leibliche Wohl war mit Würstel und Steckerlbrot am Lagerfeuer gesorgt.
Die Pfadfindergruppe Bad Ischl bietet das ganze Jahr über ein abwechslungsreiches Programm – von Heimstunden über Ausflüge bis hin zu Zeltlagern.
