Mit jeder Men­ge Action, Aben­teu­er und Adre­na­lin star­te­ten die Pfad­fin­der Bad Ischl am Frei­tag, 19. Sep­tem­ber 2025, ins neue Pfadi­jahr. Beim tra­di­tio­nel­len Pfadi­start stan­den die belieb­ten High­land Games am Pro­gramm und sorg­ten für Begeis­te­rung bei Kin­dern, Jugend­li­chen und Eltern.

Schon ab 16 Uhr ver­wan­del­te sich das Pfad­fin­der­heim Bad Ischl in eine Are­na vol­ler Team­geist und Ener­gie. An unter­schied­li­chen Sta­tio­nen bewie­sen die 40 Teil­neh­mer ihre Stär­ke und Geschick­lich­keit – ob beim Tau­zie­hen, Baum­stamm­wer­fen oder bei krea­ti­ven Spie­len, die für jede Men­ge Spaß sorgten.

„Die High­land Games sind für uns mehr als nur ein Wett­kampf. Sie zei­gen, was Pfad­fin­der­sein bedeu­tet: gemein­sam Aben­teu­er erle­ben, Gren­zen über­win­den und Freund­schaf­ten stär­ken“, erklärt der Grup­pen­lei­ter Joel Schleicher.

Neben den akti­ven Pfad­fin­dern nutz­ten auch inter­es­sier­te Kin­der und Jugend­li­che die Gele­gen­heit, erst­mals Pfadi­luft zu schnup­pern. Für das leib­li­che Wohl war mit Würs­tel und Ste­ckerl­brot am Lager­feu­er gesorgt.

Die Pfad­fin­der­grup­pe Bad Ischl bie­tet das gan­ze Jahr über ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm – von Heim­stun­den über Aus­flü­ge bis hin zu Zelt­la­gern.