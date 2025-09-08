Sie­ben Feu­er­weh­ren wur­den Mon­tag­vor­mit­tag zu einer Per­so­nen­ret­tung bei einem Unter­neh­men in Pins­dorf (Bezirk Gmun­den) alar­miert. Ein Arbei­ter ist dort offen­bar in ein Auf­fang­be­cken gestürzt.

Ein Arbei­ter war ers­ten Anga­ben nach mit Sanie­rungs­ar­bei­ten nach einem Brand­er­eig­nis vor meh­re­ren Wochen befasst, als er aus noch unbe­kann­ter Ursa­che in ein Absetz- bezie­hungs­wei­se Auf­fang­be­cken stürzte.

Ein Groß­auf­ge­bot von sie­ben Feu­er­weh­ren — samt spe­zi­ell geschul­ter Höhen­ret­ter — wur­de an die Ein­satz­stel­le ent­sandt. Die Per­son konn­te dann aber rasch aus der rund zwei­ein­halb bis drei Meter tie­fen Gru­be geret­tet und in wei­te­rer Fol­ge mit dem Ret­tungs­fahr­zeug ins Kran­ken­haus gebracht wer­den. Für einen Teil der Ein­satz­kräf­te ging es unmit­tel­bar vom Ein­satz­ort weg zu einem Fol­ge­ein­satz im Nahbereich.