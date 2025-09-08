Sieben Feuerwehren wurden Montagvormittag zu einer Personenrettung bei einem Unternehmen in Pinsdorf (Bezirk Gmunden) alarmiert. Ein Arbeiter ist dort offenbar in ein Auffangbecken gestürzt.
Ein Arbeiter war ersten Angaben nach mit Sanierungsarbeiten nach einem Brandereignis vor mehreren Wochen befasst, als er aus noch unbekannter Ursache in ein Absetz- beziehungsweise Auffangbecken stürzte.
Ein Großaufgebot von sieben Feuerwehren — samt speziell geschulter Höhenretter — wurde an die Einsatzstelle entsandt. Die Person konnte dann aber rasch aus der rund zweieinhalb bis drei Meter tiefen Grube gerettet und in weiterer Folge mit dem Rettungsfahrzeug ins Krankenhaus gebracht werden. Für einen Teil der Einsatzkräfte ging es unmittelbar vom Einsatzort weg zu einem Folgeeinsatz im Nahbereich.
Schreibe einen Kommentar