Bei Erhal­tungs­ar­bei­ten im Schau­berg­werk Hall­statt wur­de am Mon­tag­vor­mit­tag ein 37-jäh­ri­ger Arbei­ter aus dem Bezirk Gmun­den ver­letzt. Er muss­te mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber ins Kli­ni­kum Wels geflo­gen werden.

Unfall im Christinastollen

Der Vor­fall ereig­ne­te sich am 15. Sep­tem­ber 2025 gegen 8:25 Uhr. Der Mann führ­te im soge­nann­ten Chris­ti­na­stol­len Erhal­tungs­ar­bei­ten durch und bedien­te dabei eine fahr­ba­re Arbeits­ma­schi­ne mit einem befes­tig­ten Mei­ßel. Damit woll­te er den Bereich im Schau­berg­werk verbreitern.

Arbeiter eingeklemmt

Aus bis­her unbe­kann­ter Ursa­che schwenk­te der Arm der Maschi­ne plötz­lich in Rich­tung des Arbei­ters und klemm­te ihn zwi­schen Stol­len­wand und Gerät im Bereich des rech­ten Unter­schen­kels ein. Ein Arbeits­kol­le­ge reagier­te sofort, befrei­te den Ver­letz­ten und setz­te die Ret­tungs­ket­te in Gang.

Rettung aus dem Bergwerk

Nach der Ber­gung aus dem Stol­len wur­de der 37-Jäh­ri­ge mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber ins Kli­ni­kum Wels geflo­gen. Er erlitt Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Grades.

Quel­le: LPD OÖ