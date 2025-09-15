Bei Erhaltungsarbeiten im Schaubergwerk Hallstatt wurde am Montagvormittag ein 37-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Gmunden verletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Wels geflogen werden.
Unfall im Christinastollen
Der Vorfall ereignete sich am 15. September 2025 gegen 8:25 Uhr. Der Mann führte im sogenannten Christinastollen Erhaltungsarbeiten durch und bediente dabei eine fahrbare Arbeitsmaschine mit einem befestigten Meißel. Damit wollte er den Bereich im Schaubergwerk verbreitern.
Arbeiter eingeklemmt
Aus bisher unbekannter Ursache schwenkte der Arm der Maschine plötzlich in Richtung des Arbeiters und klemmte ihn zwischen Stollenwand und Gerät im Bereich des rechten Unterschenkels ein. Ein Arbeitskollege reagierte sofort, befreite den Verletzten und setzte die Rettungskette in Gang.
Rettung aus dem Bergwerk
Nach der Bergung aus dem Stollen wurde der 37-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Wels geflogen. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.
Quelle: LPD OÖ
