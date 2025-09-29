Ein 27-Jäh­ri­ger aus Kärn­ten ist am Mon­tag­nach­mit­tag bei Bau­ar­bei­ten in Vorch­dorf rund 2,5 Meter tief gestürzt und ver­letzt worden.

Am 29. Sep­tem­ber 2025 gegen 15 Uhr war der Mann mit dem Auf­stel­len von Außen­wän­den eines Hau­ses beschäf­tigt. Dabei stand er laut Poli­zei allei­ne auf einem Holz­bal­ken, ver­lor das Gleich­ge­wicht und stürz­te auf den Betonboden.

Der Bau­ar­bei­ter zog sich Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des zu. Sein Kol­le­ge alar­mier­te sofort die Ret­tung. Nach der Erst­ver­sor­gung wur­de der 27-Jäh­ri­ge mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber ins Kli­ni­kum Wels geflogen.