Ein 27-Jähriger aus Kärnten ist am Montagnachmittag bei Bauarbeiten in Vorchdorf rund 2,5 Meter tief gestürzt und verletzt worden.
Am 29. September 2025 gegen 15 Uhr war der Mann mit dem Aufstellen von Außenwänden eines Hauses beschäftigt. Dabei stand er laut Polizei alleine auf einem Holzbalken, verlor das Gleichgewicht und stürzte auf den Betonboden.
Der Bauarbeiter zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sein Kollege alarmierte sofort die Rettung. Nach der Erstversorgung wurde der 27-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Wels geflogen.
Schreibe einen Kommentar