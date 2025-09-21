Ober­traun; Vor kur­zem fand am Zwöl­fer­ko­gel die jähr­li­che Berg­mes­se bei herr­li­chem Herbst- und Wan­der­wet­ter statt.

Gemein­sam mit zahl­rei­chen „Gip­fel­sie­gern“ fei­er­te Pfar­rer Dank­fried Kirsch die­sen ganz beson­de­ren Berg­got­tes­dienst in sehr fami­liä­rer und stim­mungs­vol­ler Atmo­sphä­re. Musi­ka­lisch umrahmt wur­de die Berg­mes­se auf 1.982 Meter See­hö­he von den Ober­trau­ner Weisenbläsern.

Berg­mes­se am Krip­pen­stein am Nationalfeiertag!

Die nächs­te und zugleich letz­te Berg­mes­se im Dach­stein­mas­siv und in der heu­ri­gen Wan­der­sai­son fin­det übri­gens am Natio­nal­fei­er­tag, Sonn­tag, 26.10.2025 um 10:30 Uhr, am Krip­pen­stein bei der Heil­bron­ner Kapel­le mit Pfar­rer August Stö­g­ner, Josef Zau­ner und dem Quin­tett der Ober­trau­ner Orts­mu­sik statt.