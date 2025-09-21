Obertraun; Vor kurzem fand am Zwölferkogel die jährliche Bergmesse bei herrlichem Herbst- und Wanderwetter statt.
Gemeinsam mit zahlreichen „Gipfelsiegern“ feierte Pfarrer Dankfried Kirsch diesen ganz besonderen Berggottesdienst in sehr familiärer und stimmungsvoller Atmosphäre. Musikalisch umrahmt wurde die Bergmesse auf 1.982 Meter Seehöhe von den Obertrauner Weisenbläsern.
Bergmesse am Krippenstein am Nationalfeiertag!
Die nächste und zugleich letzte Bergmesse im Dachsteinmassiv und in der heurigen Wandersaison findet übrigens am Nationalfeiertag, Sonntag, 26.10.2025 um 10:30 Uhr, am Krippenstein bei der Heilbronner Kapelle mit Pfarrer August Stögner, Josef Zauner und dem Quintett der Obertrauner Ortsmusik statt.
