Ein 20-jäh­ri­ger Trailläu­fer aus dem Bezirk Gmun­den hat sich am Frei­tag auf dem Weg vom Alm­see zum Offen­see ver­lau­fen und muss­te von der Berg­ret­tung geret­tet wer­den. Er war unter­kühlt und litt an star­ken Magenschmerzen.

Trainingslauf über das Tote Gebirge

Der Sport­ler star­te­te am 12. Sep­tem­ber 2025 gegen 16:15 Uhr zu einem Trai­nings­lauf vom Alm­see zum Offen­see. Die Rou­te über das Tote Gebir­ge hat­te er bereits mehr­fach absol­viert und stieg über das soge­nann­te Grie­skar in Rich­tung Albert Appel-Haus auf.

Plötzliche Magenkrämpfe beim Aufstieg

Als er die Grie­skar­schar­te erreich­te, bekam der 20-Jäh­ri­ge star­ke Magen­krämp­fe. Er ent­schied sich, über den schnells­ten Weg wie­der zum Alm­see abzu­stei­gen. Mit­hil­fe einer Han­dy-App wähl­te er einen sel­ten began­ge­nen, nur spär­lich mar­kier­ten Steig zwi­schen Gro­ßem Woi­sing und Einserkogel.

Orientierungslos im schwierigen Gelände

Der Läu­fer ver­lor im unüber­sicht­li­chen Gelän­de mehr­fach den Steig. Durch Dun­kel­heit, schlech­te Wit­te­rung und sei­ne anhal­ten­den Beschwer­den geriet er in Not und alar­mier­te gegen 20:30 Uhr die Bergrettung.

Rettungseinsatz am Abend

Eine Ein­satz­mann­schaft erreich­te den unter­kühl­ten Sport­ler gegen 21:30 Uhr auf rund 1000 Metern See­hö­he. Dort wur­de er mit Geträn­ken ver­sorgt, warm­ge­hal­ten und anschlie­ßend sicher ins Tal begleitet.

Quel­le: LPD OÖ