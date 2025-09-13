Ein 20-jähriger Trailläufer aus dem Bezirk Gmunden hat sich am Freitag auf dem Weg vom Almsee zum Offensee verlaufen und musste von der Bergrettung gerettet werden. Er war unterkühlt und litt an starken Magenschmerzen.
Trainingslauf über das Tote Gebirge
Der Sportler startete am 12. September 2025 gegen 16:15 Uhr zu einem Trainingslauf vom Almsee zum Offensee. Die Route über das Tote Gebirge hatte er bereits mehrfach absolviert und stieg über das sogenannte Grieskar in Richtung Albert Appel-Haus auf.
Plötzliche Magenkrämpfe beim Aufstieg
Als er die Grieskarscharte erreichte, bekam der 20-Jährige starke Magenkrämpfe. Er entschied sich, über den schnellsten Weg wieder zum Almsee abzusteigen. Mithilfe einer Handy-App wählte er einen selten begangenen, nur spärlich markierten Steig zwischen Großem Woising und Einserkogel.
Orientierungslos im schwierigen Gelände
Der Läufer verlor im unübersichtlichen Gelände mehrfach den Steig. Durch Dunkelheit, schlechte Witterung und seine anhaltenden Beschwerden geriet er in Not und alarmierte gegen 20:30 Uhr die Bergrettung.
Rettungseinsatz am Abend
Eine Einsatzmannschaft erreichte den unterkühlten Sportler gegen 21:30 Uhr auf rund 1000 Metern Seehöhe. Dort wurde er mit Getränken versorgt, warmgehalten und anschließend sicher ins Tal begleitet.
Quelle: LPD OÖ
Schreibe einen Kommentar