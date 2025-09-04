In Gosau ist am Mittwochvormittag ein 40-jähriger tschechischer Bergsteiger beim Aufstieg auf den Hohen Dachstein abgestürzt. Der Mann war ohne geeignete Ausrüstung auf den Gosaugletscher geraten.
Start der Bergtour ohne Alpin-Ausrüstung
Am 03. September 2025 gegen 10:45 Uhr begann der Bergsteiger seine Tour auf den 2.996 Meter hohen Hohen Dachstein. Er war lediglich mit Wanderausrüstung unterwegs und wusste nicht, dass die Route über den Gletscher führt.
Absturz am Gosaugletscher
Der Mann betrat den Gosaugletscher und stieg über Eis und Steine auf. Nach wenigen Höhenmetern kam er zu Sturz und rutschte rund 100 Meter talwärts.
Rettung per Notarzthubschrauber
Der 40-Jährige konnte trotz Verletzungen selbst einen Notruf absetzen. Die Crew des Notarzthubschraubers Christophorus 14 rettete ihn mittels Tau aus dem Gletschergebiet. Anschließend wurde er zur medizinischen Versorgung in die Klinik Diakonissen Schladming gebracht.
