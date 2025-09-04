In Gos­au ist am Mitt­woch­vor­mit­tag ein 40-jäh­ri­ger tsche­chi­scher Berg­stei­ger beim Auf­stieg auf den Hohen Dach­stein abge­stürzt. Der Mann war ohne geeig­ne­te Aus­rüs­tung auf den Gos­auglet­scher geraten.

Start der Bergtour ohne Alpin-Ausrüstung

Am 03. Sep­tem­ber 2025 gegen 10:45 Uhr begann der Berg­stei­ger sei­ne Tour auf den 2.996 Meter hohen Hohen Dach­stein. Er war ledig­lich mit Wan­der­aus­rüs­tung unter­wegs und wuss­te nicht, dass die Rou­te über den Glet­scher führt.

Absturz am Gosaugletscher

Der Mann betrat den Gos­auglet­scher und stieg über Eis und Stei­ne auf. Nach weni­gen Höhen­me­tern kam er zu Sturz und rutsch­te rund 100 Meter talwärts.

Rettung per Notarzthubschrauber

Der 40-Jäh­ri­ge konn­te trotz Ver­let­zun­gen selbst einen Not­ruf abset­zen. Die Crew des Not­arzt­hub­schrau­bers Chris­to­pho­rus 14 ret­te­te ihn mit­tels Tau aus dem Glet­scher­ge­biet. Anschlie­ßend wur­de er zur medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung in die Kli­nik Dia­ko­nis­sen Schlad­ming gebracht.

Quel­le: Poli­zei Oberösterreich