Bei einer Selbst­ret­tungs­übung am Hall­stät­ter Glet­scher in Hall­statt hat sich am Sonn­tag ein Berg­stei­ger ver­letzt. Er wur­de mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber in die Kli­nik Dia­ko­nis­sen Schlad­ming geflogen.

“Ein 26-Jäh­ri­ger aus Bay­ern (Deutsch­land) fuhr am 31. August 2025 in Beglei­tung von zwei Freun­den von Schlad­ming (Stei­er­mark) aus­ge­hend mit der Dach­stein Glet­scher­bahn auf den Huner­ko­gel. Am Hall­stät­ter Glet­scher, im Nah­be­reich des Eis­steins, such­ten sich die Freun­de geeig­ne­tes Ter­rain für die Übung von Spaltenbergungen.

Ret­tung mit Notarzthubschrauber

Gegen 13:00 Uhr stieg der 26-Jäh­ri­ge in eine Glet­scher­spal­te ab, um die Selbst­ret­tung zu üben, ver­kan­te­te sich mit sei­nen Steig­ei­sen und ver­letz­te sich dabei am Sprung­ge­lenk. Die Beglei­ter setz­ten einen Not­ruf ab und der Ver­letz­te wur­de vom Not­arzt­hub­schrau­ber mit einem Tau auf­ge­nom­men. Anschlie­ßend wur­de er in die Kli­nik Dia­ko­nis­sen Schlad­ming geflo­gen.” Poli­zei Ober­ös­ter­reich, Presseaussendung