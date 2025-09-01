Bei einer Selbstrettungsübung am Hallstätter Gletscher in Hallstatt hat sich am Sonntag ein Bergsteiger verletzt. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Diakonissen Schladming geflogen.
“Ein 26-Jähriger aus Bayern (Deutschland) fuhr am 31. August 2025 in Begleitung von zwei Freunden von Schladming (Steiermark) ausgehend mit der Dachstein Gletscherbahn auf den Hunerkogel. Am Hallstätter Gletscher, im Nahbereich des Eissteins, suchten sich die Freunde geeignetes Terrain für die Übung von Spaltenbergungen.
Rettung mit Notarzthubschrauber
Gegen 13:00 Uhr stieg der 26-Jährige in eine Gletscherspalte ab, um die Selbstrettung zu üben, verkantete sich mit seinen Steigeisen und verletzte sich dabei am Sprunggelenk. Die Begleiter setzten einen Notruf ab und der Verletzte wurde vom Notarzthubschrauber mit einem Tau aufgenommen. Anschließend wurde er in die Klinik Diakonissen Schladming geflogen.” Polizei Oberösterreich, Presseaussendung
