Wie gehe ich vor, wenn ich mein Unternehmen übergeben möchte? Viele Unternehmerinnen und Unternehmer stehen früher oder später vor dieser Frage. Egal, ob das Unternehmen innerhalb der Familie weitergegeben werden soll oder an Außenstehende, in jedem Fall ist eine gute Vorbereitung entscheidend.
Die Wirtschaftskammer will zu ersten Schritten in die richtige Richtung inspirieren und unterstützen. Wertvolle Tipps von Beratungsexpert:innen gibt es am Mi., 22. Oktober 2025 ab 13:30 Uhr in der WKO Bad Ischl, Technoparkstr. 3. Die Veranstaltung besteht aus zwei Teilen:
- Betriebsnachfolge in der Familie
Innerfamiliäre Betriebsübergaben können herausfordernd sein. Klare Kommunikation, verbindliche Regelungen und Fingerspitzengefühl aller Beteiligten helfen, um die Vorstellungen von Übernehmer:in und Übergeber:in unter einen Hut zu bringen, das Unternehmen fit für die Zukunft zu machen und den Familienfrieden zu wahren.
- Unternehmensbewertung und Nachfolgekonzept
In der Unternehmensbewertung geht es um die Kaufpreisfindung. Es gibt mehrere Möglichkeiten, jedoch keine fixen Regeln. Unter Berücksichtigung von subjektiven Faktoren und branchenspezifischen Besonderheiten kann der richtige Preis gefunden werden. Der Wert eines Unternehmens bemisst sich in erster Linie nach seiner zukünftigen Gewinnerzielungsmöglichkeit und weniger nach der im Unternehmen vorhandenen Substanz.
Das Nachfolgekonzept ist ein Businessplan für Übernahmen. Dabei wird die konkrete operative Vorgangsweise der Übergabe festgelegt. Bestandteile sind die Analyse der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens, die Beurteilung von Markt und Wettbewerb und ein Geschäftsplan (inkl. Investitions- und Finanzplan) für die nächsten drei bis fünf Jahre. Dazu kommen noch die Maßnahmen zur steuer‑, güter- und erbrechtlichen Optimierung.
