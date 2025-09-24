Wie gehe ich vor, wenn ich mein Unter­neh­men über­ge­ben möch­te? Vie­le Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer ste­hen frü­her oder spä­ter vor die­ser Fra­ge. Egal, ob das Unter­neh­men inner­halb der Fami­lie wei­ter­ge­ge­ben wer­den soll oder an Außen­ste­hen­de, in jedem Fall ist eine gute Vor­be­rei­tung entscheidend.

Die Wirt­schafts­kam­mer will zu ers­ten Schrit­ten in die rich­ti­ge Rich­tung inspi­rie­ren und unter­stüt­zen. Wert­vol­le Tipps von Beratungsexpert:innen gibt es am Mi., 22. Okto­ber 2025 ab 13:30 Uhr in der WKO Bad Ischl, Tech­no­park­str. 3. Die Ver­an­stal­tung besteht aus zwei Teilen:

Betriebs­nach­fol­ge in der Familie

Inner­fa­mi­liä­re Betriebs­über­ga­ben kön­nen her­aus­for­dernd sein. Kla­re Kom­mu­ni­ka­ti­on, ver­bind­li­che Rege­lun­gen und Fin­ger­spit­zen­ge­fühl aller Betei­lig­ten hel­fen, um die Vor­stel­lun­gen von Übernehmer:in und Übergeber:in unter einen Hut zu brin­gen, das Unter­neh­men fit für die Zukunft zu machen und den Fami­li­en­frie­den zu wahren.

Unter­neh­mens­be­wer­tung und Nachfolgekonzept

In der Unter­neh­mens­be­wer­tung geht es um die Kauf­preis­fin­dung. Es gibt meh­re­re Mög­lich­kei­ten, jedoch kei­ne fixen Regeln. Unter Berück­sich­ti­gung von sub­jek­ti­ven Fak­to­ren und bran­chen­spe­zi­fi­schen Beson­der­hei­ten kann der rich­ti­ge Preis gefun­den wer­den. Der Wert eines Unter­neh­mens bemisst sich in ers­ter Linie nach sei­ner zukünf­ti­gen Gewinn­erzie­lungs­mög­lich­keit und weni­ger nach der im Unter­neh­men vor­han­de­nen Substanz.

Das Nach­fol­ge­kon­zept ist ein Busi­ness­plan für Über­nah­men. Dabei wird die kon­kre­te ope­ra­ti­ve Vor­gangs­wei­se der Über­ga­be fest­ge­legt. Bestand­tei­le sind die Ana­ly­se der wirt­schaft­li­chen Situa­ti­on des Unter­neh­mens, die Beur­tei­lung von Markt und Wett­be­werb und ein Geschäfts­plan (inkl. Inves­ti­ti­ons- und Finanz­plan) für die nächs­ten drei bis fünf Jah­re. Dazu kom­men noch die Maß­nah­men zur steuer‑, güter- und erb­recht­li­chen Optimierung.

Anmel­dun­gen zur kos­ten­lo­sen Teil­nah­me gleich direkt in der WKO Bad Ischl (T 05–90909-5301, Hr. Prom­ber­ger) oder unter: veranstaltung@wkooe.at

