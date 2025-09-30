Das Berufsbild des Buchhalters hat sich gewandelt. Daten aus der Buchhaltung sind häufig die Basis für unternehmerische Entscheidungen. Wer Buchhaltung verstehen will, braucht betriebswirtschaftliches Know-How. Diese Wirtschaftskompetenzen werden in den Kursen des WIFI Bad Ischl vermittelt und damit die Basis für wichtige Management-Entscheidungen geschaffen. Mit viel praxisnahen Beispielen eignen sich die Teilnehmenden die Grundlagen des Rechnungswesens an und festigen ihr Können.
Termin: 14.10. bis 9.12.2025, Di Do 18:15 bis 21:45 Uhr, Herbstferien frei (Anmeldung und Infos unter T 05–7000-5300, WIFI Bad Ischl, Fr. Alexandra Egger-Sydler)
