Nach der wet­ter­be­ding­ten Absa­ge im Vor­jahr konn­te sich der Ver­an­stal­ter Lauf­club Eben­see mit Obmann Wolf­gang Der­fler heu­er über präch­ti­ges Spät­som­mer­wet­ter und ein groß­ar­ti­ges Teil­neh­men­den­feld freu­en. Zum 27. Mal erfreu­te der Lauf um die Lang­bath­seen Jung und Alt und sorg­te für strah­len­de Gesich­ter. Wäh­rend die Knirp­se die Hälf­te ihrer Stre­cke mit einem Luft­bal­lon zu bewäl­ti­gen hat­ten, stand bei den Grö­ße­ren natür­lich schon der Kampf gegen die Uhr im Fokus. Erwäh­nens­wert dabei die Sport­mit­tel­schu­le Eben­see, die mit rund 50 Läu­fe­rin­nen und Läu­fern ein beein­dru­cken­des Team an den Start brachte.

Müh­leg­ger und Dor­net­s­hu­ber sie­gen am Vor­de­ren Langbathsee

Beim Jugend-Lauf um den Vor­de­ren Lang­bath­see (3,5 km) setz­ten sich David Dor­net­s­hu­ber (LA SU Gmun­den) in 13:52,87 und Cari­na Müh­leg­ger (Lauf­freun­de Traun­see Pan­thers) in 16:13,57 durch. Als stol­ze Jugend-Orts­meis­ter ver­lie­ßen Nina Redl (ASVÖ Schi­klub Eben­see) in 17:04,99 und Felix Sim­mel (SMS Eben­see) in 17:44,30 den Langbathsee.

Kamen­schak eine Klas­se für sich

Beim Hob­by-Lauf, der eben­falls um den Vor­de­ren Lang­bath­see führt, war Katha­ri­na Auin­ger (Lauf­freun­de Traun­see Pan­thers) in 14:12,78 nicht zu bezwin­gen. Bei den Her­ren trat Kevin Kamen­schak (Nike) an, der bereits im Jahr 2018 als Schü­ler einen bis heu­te gül­ti­gen Richt­wert (11:45,45) auf­stell­te. Mitt­ler­wei­le hält der jun­ge Lin­zer die öster­rei­chi­schen U20-Rekor­de über 3.000 und 5.000 m und gewann bei der U20-Euro­pa­meis­ter­schaft in Jeru­sa­lem 2023 zwei Medail­len. Aus Trai­nings­grün­den hat­te er auch für den Hob­by-Lauf gemel­det und finish­te in impo­nie­ren­den 11:13,46. Sei­nen Stre­cken­re­kord beim 7,2 km-Klas­si­ker konn­te er aber an die­sem war­men Tag nicht kna­cken. In 23:23,90 erziel­te er aber die dritt­schnells­te jemals am Lang­bath­see gelau­fe­ne Zeit. Er distan­zier­te sei­nen Ver­fol­ger, Oli­ver Pfaf­fen­wim­mer (Wolf Haus), damit um fast zwei Minu­ten. Wer­ner Gebets­roi­ther (LC Sicking) über­quer­te als Drit­ter die Ziel­li­nie in 27:15,47.

Eben­see­rin schnells­te Frau

Bei den Damen setz­te sich zur Freu­de des hei­mi­schen Publi­kums Lokal­ma­ta­do­rin Maria Scherm­ber­ger in 32:09,07 durch. Sie sieg­te vor Julia Lin­ort­ner und Julia Bru­der­ho­fer (bei­de Lauf­freun­de Traun­see Pan­thers). Bei den Her­ren gab es einen har­ten Fight um den Eben­seer Orts­meis­ter­ti­tel. Im Ziel hat­te schluss­end­lich Kurt Arnold (Schi­klub Eben­see) in 31:04,69 die Nase vorn. Flo­ri­an Dax­ner (31:24,85) und Tho­mas Zrn­ja­no­witsch (31:37,36), bei­de vom Lauf­club Eben­see, folgten.

Ein Lauf für Groß und Klein

Frie­da Siegl (Jg. 2024) war die jüngs­te Teil­neh­me­rin, Paul Zwirch­mayr mit 80 Jah­ren der ältes­te. Beacht­lich sei­ne Leis­tung – er finish­te unter 50 Minu­ten. Das OK-Team mit Renn­lei­ter Tho­mas Siegl und Obmann Wolf­gang Der­fler konn­te ein erfolg­rei­ches Resü­mee über die Tra­di­ti­ons­ver­an­stal­tung zie­hen. Die Zeit­neh­mung war beim ASVÖ Schi­klub Eben­see in bewähr­ten Händen.

Gro­ßer Dank gilt der Feu­er­wehr Rind­bach, dem Roten Kreuz und der Poli­zei Eben­see, die zu einem rei­bungs­lo­sen Ablauf bei­tru­gen sowie Ali Auer vom GH Pfandl, der für bes­te Bewir­tung sorgte.