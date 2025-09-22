Nach der wetterbedingten Absage im Vorjahr konnte sich der Veranstalter Laufclub Ebensee mit Obmann Wolfgang Derfler heuer über prächtiges Spätsommerwetter und ein großartiges Teilnehmendenfeld freuen. Zum 27. Mal erfreute der Lauf um die Langbathseen Jung und Alt und sorgte für strahlende Gesichter. Während die Knirpse die Hälfte ihrer Strecke mit einem Luftballon zu bewältigen hatten, stand bei den Größeren natürlich schon der Kampf gegen die Uhr im Fokus. Erwähnenswert dabei die Sportmittelschule Ebensee, die mit rund 50 Läuferinnen und Läufern ein beeindruckendes Team an den Start brachte.
Mühlegger und Dornetshuber siegen am Vorderen Langbathsee
Beim Jugend-Lauf um den Vorderen Langbathsee (3,5 km) setzten sich David Dornetshuber (LA SU Gmunden) in 13:52,87 und Carina Mühlegger (Lauffreunde Traunsee Panthers) in 16:13,57 durch. Als stolze Jugend-Ortsmeister verließen Nina Redl (ASVÖ Schiklub Ebensee) in 17:04,99 und Felix Simmel (SMS Ebensee) in 17:44,30 den Langbathsee.
Kamenschak eine Klasse für sich
Beim Hobby-Lauf, der ebenfalls um den Vorderen Langbathsee führt, war Katharina Auinger (Lauffreunde Traunsee Panthers) in 14:12,78 nicht zu bezwingen. Bei den Herren trat Kevin Kamenschak (Nike) an, der bereits im Jahr 2018 als Schüler einen bis heute gültigen Richtwert (11:45,45) aufstellte. Mittlerweile hält der junge Linzer die österreichischen U20-Rekorde über 3.000 und 5.000 m und gewann bei der U20-Europameisterschaft in Jerusalem 2023 zwei Medaillen. Aus Trainingsgründen hatte er auch für den Hobby-Lauf gemeldet und finishte in imponierenden 11:13,46. Seinen Streckenrekord beim 7,2 km-Klassiker konnte er aber an diesem warmen Tag nicht knacken. In 23:23,90 erzielte er aber die drittschnellste jemals am Langbathsee gelaufene Zeit. Er distanzierte seinen Verfolger, Oliver Pfaffenwimmer (Wolf Haus), damit um fast zwei Minuten. Werner Gebetsroither (LC Sicking) überquerte als Dritter die Ziellinie in 27:15,47.
Ebenseerin schnellste Frau
Bei den Damen setzte sich zur Freude des heimischen Publikums Lokalmatadorin Maria Schermberger in 32:09,07 durch. Sie siegte vor Julia Linortner und Julia Bruderhofer (beide Lauffreunde Traunsee Panthers). Bei den Herren gab es einen harten Fight um den Ebenseer Ortsmeistertitel. Im Ziel hatte schlussendlich Kurt Arnold (Schiklub Ebensee) in 31:04,69 die Nase vorn. Florian Daxner (31:24,85) und Thomas Zrnjanowitsch (31:37,36), beide vom Laufclub Ebensee, folgten.
Ein Lauf für Groß und Klein
Frieda Siegl (Jg. 2024) war die jüngste Teilnehmerin, Paul Zwirchmayr mit 80 Jahren der älteste. Beachtlich seine Leistung – er finishte unter 50 Minuten. Das OK-Team mit Rennleiter Thomas Siegl und Obmann Wolfgang Derfler konnte ein erfolgreiches Resümee über die Traditionsveranstaltung ziehen. Die Zeitnehmung war beim ASVÖ Schiklub Ebensee in bewährten Händen.
Großer Dank gilt der Feuerwehr Rindbach, dem Roten Kreuz und der Polizei Ebensee, die zu einem reibungslosen Ablauf beitrugen sowie Ali Auer vom GH Pfandl, der für beste Bewirtung sorgte.
Schreibe einen Kommentar