Die Frau­en­be­ra­tungs­stel­le Inne­res Salz­kam­mer­gut baut seit 2023 ein Netz­werk für Frau­en auf, die ein­an­der im All­tag unter­stüt­zen wol­len. Unter dem Mot­to „Frau­en­treff – Allein­er­zie­he­rin­nen und ande­re All­tags­hel­din­nen“ ent­steht ein Raum für Begeg­nung, Aus­tausch und gegen­sei­ti­ge Hil­fe – offen für Frau­en jeden Alters und jeder Lebenssituation.

Ein­ge­la­den sind ins­be­son­de­re Allein­er­zie­he­rin­nen, die Kon­takt zu ande­ren Frau­en suchen, eben­so wie Frau­en, die sich vor­stel­len kön­nen, einen Teil ihrer frei­en Zeit mit einer allein­er­zie­hen­den Mut­ter zu ver­brin­gen – für Gesprä­che, klei­ne Hil­fen im All­tag oder ein­fach zum Zeitteilen.

Wir tref­fen uns jeden 2. Mitt­woch, ein­mal im Monat – mal bei Kaf­fee und Kuchen, mal bei gemein­sa­men Aus­flü­gen oder bie­ten Web­i­na­re zu The­men wie; „KI rich­tig ein­set­zen“, „Rechts­be­ra­tung zu Obsor­ge und Schei­dung“ oder „Frau­en­ge­sund­heit-Hor­mo­ne“ „Finan­zen und finan­zi­el­le Unter­stüt­zung“. Im Mit­tel­punkt steht stets: Ver­net­zung, gegen­sei­ti­ges Ken­nen­ler­nen und der Auf­bau eines trag­fä­hi­gen Unter­stüt­zungs­netz­werks. Jeweils von 16:30 bis 17:30 Uhr im EKIZ Bad Ischl.

Bei Inter­es­se ein­fach anru­fen! Sie errei­chen uns unter 06132 21331, schi­cken uns eine E‑Mail an beratung@frauensicht.at oder kom­men ein­fach vor­bei, wenn Zeit ist😊.

Ab 21. Okto­ber beginnt wie­der: „Selbst­stär­kung durch Yoga“ mit „Dein Zen­trum“

Unse­re belieb­te Yoga­rei­he star­tet wie­der – in einer klei­nen, geschütz­ten Grup­pe tan­ken Frau­en Kraft, kom­men zur Ruhe und stär­ken Kör­per und Geist. (gegen mini­ma­les Entgelt)

Ter­mi­ne für Selbststärkung:

Diens­tag, 21. & 28. Okto­ber, 4., 11. & 18. November

All unse­re Tref­fen im Eltern-Kind-Zen­trum sind mit Kin­der­be­treu­ung vor Ort damit auch für Müt­ter eine ent­spann­te Teil­nah­me mög­lich ist – ein­fach ankom­men, durch­at­men, auftanken!

Gemein­sam sind wir stär­ker – wir freu­en uns auf neue Gesichter!

Wei­te­re Infos: www.frauensicht.at

Das Pro­jekt der Frau­en­be­ra­tungs­stel­le wird vom Frau­en­re­fe­rat des Lan­des Ober­ös­ter­reich gefördert.