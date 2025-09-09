Die Frauenberatungsstelle Inneres Salzkammergut baut seit 2023 ein Netzwerk für Frauen auf, die einander im Alltag unterstützen wollen. Unter dem Motto „Frauentreff – Alleinerzieherinnen und andere Alltagsheldinnen“ entsteht ein Raum für Begegnung, Austausch und gegenseitige Hilfe – offen für Frauen jeden Alters und jeder Lebenssituation.
Eingeladen sind insbesondere Alleinerzieherinnen, die Kontakt zu anderen Frauen suchen, ebenso wie Frauen, die sich vorstellen können, einen Teil ihrer freien Zeit mit einer alleinerziehenden Mutter zu verbringen – für Gespräche, kleine Hilfen im Alltag oder einfach zum Zeitteilen.
Wir treffen uns jeden 2. Mittwoch, einmal im Monat – mal bei Kaffee und Kuchen, mal bei gemeinsamen Ausflügen oder bieten Webinare zu Themen wie; „KI richtig einsetzen“, „Rechtsberatung zu Obsorge und Scheidung“ oder „Frauengesundheit-Hormone“ „Finanzen und finanzielle Unterstützung“. Im Mittelpunkt steht stets: Vernetzung, gegenseitiges Kennenlernen und der Aufbau eines tragfähigen Unterstützungsnetzwerks. Jeweils von 16:30 bis 17:30 Uhr im EKIZ Bad Ischl.
Bei Interesse einfach anrufen! Sie erreichen uns unter 06132 21331, schicken uns eine E‑Mail an beratung@frauensicht.at oder kommen einfach vorbei, wenn Zeit ist😊.
Ab 21. Oktober beginnt wieder: „Selbststärkung durch Yoga“ mit „Dein Zentrum“
Unsere beliebte Yogareihe startet wieder – in einer kleinen, geschützten Gruppe tanken Frauen Kraft, kommen zur Ruhe und stärken Körper und Geist. (gegen minimales Entgelt)
Termine für Selbststärkung:
Dienstag, 21. & 28. Oktober, 4., 11. & 18. November
All unsere Treffen im Eltern-Kind-Zentrum sind mit Kinderbetreuung vor Ort damit auch für Mütter eine entspannte Teilnahme möglich ist – einfach ankommen, durchatmen, auftanken!
Gemeinsam sind wir stärker – wir freuen uns auf neue Gesichter!
Weitere Infos: www.frauensicht.at
Das Projekt der Frauenberatungsstelle wird vom Frauenreferat des Landes Oberösterreich gefördert.
