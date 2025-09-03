Regau — DI Dr. Arthur Kro­is­mayr, Obmann der Frei­en Bau­ern Ober­ös­ter­reich, schlägt Alarm: Die zuneh­men­de Über­nah­me hei­mi­scher Struk­tu­ren durch inter­na­tio­na­le Groß­kon­zer­ne gefähr­de nicht nur bäu­er­li­che Fami­li­en­be­trie­be, son­dern die gesam­te Ernäh­rungs­sou­ve­rä­ni­tät Österreichs.

„Es geht nicht um Par­tei­po­li­tik – es geht um unse­re Zukunft,“ so Kro­is­mayr in einem ein­dring­li­chen Appell. Er warnt: „Zuerst ver­schwin­det die Vieh­zucht, dann fol­gen die Markt­früch­te und schließ­lich das Brot­ge­trei­de. Wenn wir jetzt nicht han­deln, ver­lie­ren wir die Kon­trol­le über unse­re Lebensmittelversorgung.“

Im Zen­trum sei­ner Kri­tik steht ein US-ame­ri­ka­ni­scher Fleisch­kon­zern, der in den letz­ten Jah­ren sys­te­ma­tisch Schlacht­be­trie­be und Ver­mark­tungs­ka­nä­le in Öster­reich über­nom­men habe – eine gefähr­li­che Stra­te­gie zur Kon­trol­le der gesam­ten Wert­schöp­fungs­ket­te, so Kro­is­mayr. Statt natür­li­chen Markt­wachs­tums sieht er eine geziel­te Markt­kon­zen­tra­ti­on, deren Fol­gen für hei­mi­sche Bau­ern ver­hee­rend sei­en: Preis­ver­fall, Abhän­gig­keit und Ver­lust regio­na­ler Schlacht­in­fra­struk­tur. Aber die Aus­wir­kun­gen beträ­fen nicht nur die Land­wirt­schaft – jeg­li­che Ver­sor­gungs­si­cher­heit und Unab­hän­gig­keit aller Öster­rei­cher stün­de auf dem Spiel.

Als Ant­wort for­dert Kro­is­mayr die Grün­dung einer unab­hän­gi­gen Platt­form für alle Land­wir­te – unpo­li­tisch und unab­hän­gig von Betriebs­grö­ße, die Pro­du­zen­ten, Vieh­händ­ler, Schlach­ter und Ver­mark­ter ver­eint. Sein Mot­to: „Gemein­sa­me Kraft vom Land“ statt „alles aus einer Konzernhand“.

Er fährt fort: „Wir brau­chen eine neue Soli­da­ri­tät vom Land. Wer heu­te noch glaubt, es gehe nur um Fleisch­prei­se, hat nicht ver­stan­den, was auf dem Spiel steht: die Selbst­be­stim­mung über unse­re Lebens­mit­tel.“ Kro­is­mayr ruft aus­drück­lich alle Bau­ern – unab­hän­gig von poli­ti­scher Aus­rich­tung – zur Mit­ar­beit auf. Denn: „Wenn die bäu­er­li­che Struk­tur fällt, fällt mehr als ein Wirt­schafts­zweig: Dann fällt ein gan­zes Sys­tem, das jahr­zehn­te­lang Ver­sor­gung, Qua­li­tät und Iden­ti­tät gesi­chert hat.“

Er warnt wei­ter, es gehe „um weit mehr als ein­zel­ne Betrie­be oder Fleisch­pro­duk­ti­on: Die Grund­fra­ge sei, ob wir auch mor­gen noch wis­sen wol­len, wo unser Essen her­kommt – oder ob wir zulas­sen, dass inter­na­tio­na­le Kon­zer­ne uns vor­schrei­ben, was auf den Tel­ler kommt – oder ob er sogar leer bleibt.“