Bei einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall auf der B158 im Gemein­de­ge­biet von Bad Ischl ist Mon­tag­früh ein 77-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Lie­zen ums Leben gekom­men. Zwei wei­te­re Per­so­nen wur­den verletzt.

Der Pen­sio­nist war am 22. Sep­tem­ber 2025 gegen 6:45 Uhr in Rich­tung Bad Ischl unter­wegs. Im Ort­schafts­be­reich Hai­den geriet er aus bis­lang unbe­kann­ter Ursa­che auf die Gegen­fahr­bahn und kol­li­dier­te fron­tal mit dem Wagen eines 59-Jäh­ri­gen aus dem Bezirk Gmunden.

Das Fahr­zeug des 59-Jäh­ri­gen wur­de gegen die Leit­schie­ne geschleu­dert und kam erst nach rund 100 Metern zum Stillstand.

FF Pfandl

Lenker verstarb noch an Unfallstelle

Der Pkw des 77-Jäh­ri­gen über­schlug sich, lan­de­te zunächst auf dem Auto einer nach­fah­ren­den 23-Jäh­ri­gen aus dem Bezirk Salz­burg-Land und blieb schließ­lich seit­lich auf der Fahr­bahn lie­gen. Der Len­ker wur­de im Wrack ein­ge­klemmt und erlag noch an der Unfall­stel­le sei­nen schwe­ren Verletzungen.

FF Pfandl

Zwei Verletzte ins Spital eingeliefert

Die bei­den ande­ren Unfall­be­tei­lig­ten – der 59-Jäh­ri­ge und die 23-Jäh­ri­ge – erlit­ten Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des. Sie wur­den nach der Erst­ver­sor­gung ins Kran­ken­haus eingeliefert.

Die B158 war im Unfall­be­reich meh­re­re Stun­den gesperrt. Ermitt­lun­gen zur genau­en Unfall­ur­sa­che lau­fen, berich­tet die Polizei.