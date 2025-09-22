Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B158 im Gemeindegebiet von Bad Ischl ist Montagfrüh ein 77-Jähriger aus dem Bezirk Liezen ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden verletzt.
Der Pensionist war am 22. September 2025 gegen 6:45 Uhr in Richtung Bad Ischl unterwegs. Im Ortschaftsbereich Haiden geriet er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Wagen eines 59-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden.
Das Fahrzeug des 59-Jährigen wurde gegen die Leitschiene geschleudert und kam erst nach rund 100 Metern zum Stillstand.
Lenker verstarb noch an Unfallstelle
Der Pkw des 77-Jährigen überschlug sich, landete zunächst auf dem Auto einer nachfahrenden 23-Jährigen aus dem Bezirk Salzburg-Land und blieb schließlich seitlich auf der Fahrbahn liegen. Der Lenker wurde im Wrack eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Zwei Verletzte ins Spital eingeliefert
Die beiden anderen Unfallbeteiligten – der 59-Jährige und die 23-Jährige – erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert.
Die B158 war im Unfallbereich mehrere Stunden gesperrt. Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen, berichtet die Polizei.