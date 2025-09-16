In Bad Ischl konnte die Polizei am Montagmittag einen 48-jährigen mutmaßlichen Ladendieb festnehmen. Gegen den Mann lag zudem eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Graz vor.
Fahndung nach Ladendiebstahl
Die Polizeiinspektion Bad Goisern wurde am 15. September 2025 gegen 11:55 Uhr über einen Ladendiebstahl informiert. Dank einer guten Täterbeschreibung konnten zwei Streifen sofort im Nahbereich nach dem Verdächtigen fahnden.
Erneuter Auftritt in Bad Ischl
Während der Suche wurden die Beamten von einer Filialmitarbeiterin verständigt, dass sich der Gesuchte in einer Filiale in Bad Ischl aufhalte. Die Polizisten begaben sich umgehend dorthin und trafen den 48-jährigen rumänischen Staatsbürger aus Italien vor Ort an.
Festnahme und weitere Ermittlungen
Durch die Sichtung von Videoaufnahmen konnte der Mann zweifelsfrei identifiziert und festgenommen werden. Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass gegen ihn eine aufrechte Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Graz bestand. Nach der Einvernahme mit Dolmetscher wurde der Verdächtige in die Justizanstalt Wels eingeliefert.
Quelle: LPD OÖ
