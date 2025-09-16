In Bad Ischl konn­te die Poli­zei am Mon­tag­mit­tag einen 48-jäh­ri­gen mut­maß­li­chen Laden­dieb fest­neh­men. Gegen den Mann lag zudem eine Fest­nah­me­an­ord­nung der Staats­an­walt­schaft Graz vor.

Fahndung nach Ladendiebstahl

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bad Goi­sern wur­de am 15. Sep­tem­ber 2025 gegen 11:55 Uhr über einen Laden­dieb­stahl infor­miert. Dank einer guten Täter­be­schrei­bung konn­ten zwei Strei­fen sofort im Nah­be­reich nach dem Ver­däch­ti­gen fahnden.

Erneuter Auftritt in Bad Ischl

Wäh­rend der Suche wur­den die Beam­ten von einer Fili­al­mit­ar­bei­te­rin ver­stän­digt, dass sich der Gesuch­te in einer Filia­le in Bad Ischl auf­hal­te. Die Poli­zis­ten bega­ben sich umge­hend dort­hin und tra­fen den 48-jäh­ri­gen rumä­ni­schen Staats­bür­ger aus Ita­li­en vor Ort an.

Festnahme und weitere Ermittlungen

Durch die Sich­tung von Video­auf­nah­men konn­te der Mann zwei­fels­frei iden­ti­fi­ziert und fest­ge­nom­men wer­den. Im Zuge der Erhe­bun­gen stell­te sich her­aus, dass gegen ihn eine auf­rech­te Fest­nah­me­an­ord­nung der Staats­an­walt­schaft Graz bestand. Nach der Ein­ver­nah­me mit Dol­met­scher wur­de der Ver­däch­ti­ge in die Jus­tiz­an­stalt Wels eingeliefert.

Quel­le: LPD OÖ