Die European ILCA Masters Series 2025 fanden vom 4. bis 7. September im Union-Yacht-Club Attersee statt und lockten ein internationales Feld erfahrener Seglerinnen und Segler an den Attersee.
Knapp 40 Boote aus 10 Nationen starteten in den beiden Klassen ILCA 6 und ILCA 7. Die Masters-Regatta richtete sich dabei an Seglerinnen und Segler ab 30 Jahren und war in sechs Alterskategorien, von Apprentice Master (30 bis 44 Jahre) bis Legend (75+), unterteilt. Für die ILCA 6 gab es zudem eine separate Frauenwertung, was der Veranstaltung zusätzliche Attraktivität und Fairness verlieh.
Nach einem windlosen Eröffnungstag am Freitag präsentierte sich der Attersee dann von seiner besten Seite: Am Samstag ermöglichten Nord- und Nordostwinde die Durchführung von drei spannenden Wettfahrten bei strahlendem Sonnenschein. Der Sonntag bescherte allen Beteiligten einen wunderschönen, herbstlichen Segeltag, an dem die Regatta ihren gelungenen Abschluss fand. In der ILCA 7 Klasse konnte sich Gregor Jöbstl vom Wörthersee vor dem schwedischen Gast Ulf Myrin und dem Lokalmatador Martin Schreder (UYCAs) durchsetzen. Bei der offenen Klasse der ILCA 6 siegte Adil Khalid aus den Arabischen Emiraten vor Bruce Savage (Australien) und der Lokalmatadorin Eva-Maria Schmiak (UYCAs).
Das Event in Attersee war offizieller Teil der europaweiten EurILCA Masters Series – eine traditionsreiche Regattaserie, bei der die besten drei Ergebnisse der gesamten Saison für die Gesamtwertung zählen. Mit einem fairen Punktesystem, das sowohl Teilnehmerzahlen als auch Alterskategorie berücksichtigt, liefert die Serie eine ausgewogene internationale Wettbewerbsplattform.
