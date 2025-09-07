Die Euro­pean ILCA Mas­ters Series 2025 fan­den vom 4. bis 7. Sep­tem­ber im Uni­on-Yacht-Club Atter­see statt und lock­ten ein inter­na­tio­na­les Feld erfah­re­ner Seg­le­rin­nen und Seg­ler an den Attersee.

Knapp 40 Boo­te aus 10 Natio­nen star­te­ten in den bei­den Klas­sen ILCA 6 und ILCA 7. Die Mas­ters-Regat­ta rich­te­te sich dabei an Seg­le­rin­nen und Seg­ler ab 30 Jah­ren und war in sechs Alters­ka­te­go­rien, von App­ren­ti­ce Mas­ter (30 bis 44 Jah­re) bis Legend (75+), unter­teilt. Für die ILCA 6 gab es zudem eine sepa­ra­te Frau­en­wer­tung, was der Ver­an­stal­tung zusätz­li­che Attrak­ti­vi­tät und Fair­ness verlieh.

Nach einem wind­lo­sen Eröff­nungs­tag am Frei­tag prä­sen­tier­te sich der Atter­see dann von sei­ner bes­ten Sei­te: Am Sams­tag ermög­lich­ten Nord- und Nord­ost­win­de die Durch­füh­rung von drei span­nen­den Wett­fahr­ten bei strah­len­dem Son­nen­schein. Der Sonn­tag bescher­te allen Betei­lig­ten einen wun­der­schö­nen, herbst­li­chen Segel­tag, an dem die Regat­ta ihren gelun­ge­nen Abschluss fand. In der ILCA 7 Klas­se konn­te sich Gre­gor Jöbs­tl vom Wör­ther­see vor dem schwe­di­schen Gast Ulf Myrin und dem Lokal­ma­ta­dor Mar­tin Schre­der (UYCAs) durch­set­zen. Bei der offe­nen Klas­se der ILCA 6 sieg­te Adil Kha­lid aus den Ara­bi­schen Emi­ra­ten vor Bruce Sava­ge (Aus­tra­li­en) und der Lokal­ma­ta­do­rin Eva-Maria Schmi­ak (UYCAs).

Das Event in Atter­see war offi­zi­el­ler Teil der euro­pa­wei­ten EurIL­CA Mas­ters Series – eine tra­di­ti­ons­rei­che Regat­ta­se­rie, bei der die bes­ten drei Ergeb­nis­se der gesam­ten Sai­son für die Gesamt­wer­tung zäh­len. Mit einem fai­ren Punk­te­sys­tem, das sowohl Teil­neh­mer­zah­len als auch Alters­ka­te­go­rie berück­sich­tigt, lie­fert die Serie eine aus­ge­wo­ge­ne inter­na­tio­na­le Wettbewerbsplattform.