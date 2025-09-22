Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung im Arbeiterheim konnte Obmann Franz Lidauer mehr als 100 Mitglieder und Ehrenvorsitzende Christine Wiesauer begrüßen. Als Ehrengäste waren BgmIn Sabine Promberger, Hans Affenzeller als Vertretung von Präsidentin Birgit Gerstorfer und Bezirksobmann Josef Mimlauer anwesend. die auch alle Grußworte an die Anwesenden richteten. Obmann Franz Lidauer gab nach dem Totengedenken einen Überblick über die vergangenen 133 Aktivitäten des letzten Jahres und einen Ausblick auf die Kommenden.
Weiters dankte er allen Mitgliedern des Vorstandes und des Ausschusses für ihre Arbeit und Unterstützung. Kassierin Doris Kramer trug den Kassabericht vor und erhielt die einstimmige Entlastung für die hervorragende Führung der Kassa. Emil Lackner unterrichtete die Anwesenden über die Aktivitäten von Seniorenreisen und lud zum nächsten Frühjahrstreffen ein. Anschließen fanden die Ehrungen der zahlreichen langjährigen Mitglieder und der runden Geburtstage statt, wobei Resina Steiner, die leider nicht anwesend war, mit 105 Jahren und 66 Jahren zitgliedschaft besonders erwähnt wurde. Mit einer Fotoschau über die vergangenen Aktivitäten und einem gemeinsamen Mittagessen, zu dem der Vorstand einlud, endete unsere schöne und gesellige Veranstaltung.
