Bei der dies­jäh­ri­gen Jah­res­haupt­ver­samm­lung im Arbei­ter­heim konn­te Obmann Franz Lidau­er mehr als 100 Mit­glie­der und Ehren­vor­sit­zen­de Chris­ti­ne Wies­au­er begrü­ßen. Als Ehren­gäs­te waren BgmIn Sabi­ne Prom­ber­ger, Hans Affen­zel­ler als Ver­tre­tung von Prä­si­den­tin Bir­git Gerstor­fer und Bezirks­ob­mann Josef Mim­lau­er anwe­send. die auch alle Gruß­wor­te an die Anwe­sen­den rich­te­ten. Obmann Franz Lidau­er gab nach dem Toten­ge­den­ken einen Über­blick über die ver­gan­ge­nen 133 Akti­vi­tä­ten des letz­ten Jah­res und einen Aus­blick auf die Kommenden.

Wei­ters dank­te er allen Mit­glie­dern des Vor­stan­des und des Aus­schus­ses für ihre Arbeit und Unter­stüt­zung. Kas­sie­rin Doris Kra­mer trug den Kas­sa­be­richt vor und erhielt die ein­stim­mi­ge Ent­las­tung für die her­vor­ra­gen­de Füh­rung der Kas­sa. Emil Lack­ner unter­rich­te­te die Anwe­sen­den über die Akti­vi­tä­ten von Senio­ren­rei­sen und lud zum nächs­ten Früh­jahrs­tref­fen ein. Anschlie­ßen fan­den die Ehrun­gen der zahl­rei­chen lang­jäh­ri­gen Mit­glie­der und der run­den Geburts­ta­ge statt, wobei Resi­na Stei­ner, die lei­der nicht anwe­send war, mit 105 Jah­ren und 66 Jah­ren zit­glied­schaft beson­ders erwähnt wur­de. Mit einer Foto­schau über die ver­gan­ge­nen Akti­vi­tä­ten und einem gemein­sa­men Mit­tag­essen, zu dem der Vor­stand ein­lud, ende­te unse­re schö­ne und gesel­li­ge Veranstaltung.