Ober­traun; Vor kur­zem hiel­ten die Ober­trau­ner Natur­freun­de ihre Jah­res­haupt­ver­samm­lung ab!

Auf der Tages­ord­nung stan­den auch die Neu­wah­len, die alle drei Jah­re durch­zu­füh­ren sind. Der aktu­el­le Vor­sit­zen­de Roland Hin­te­rer, der seit dem Jahr 2010 die Ver­eins­lei­tung inne­hat­te, leg­te dabei sei­ne Funk­ti­on zurück und wur­de von ihm ein neu­er Ver­eins­vor­stand vorgeschlagen.

Die­ser wur­de von den Mit­glie­dern ein­stim­mig ange­nom­men und wer­den zukünf­tig die Funk­tio­nen von fol­gen­den Per­so­nen besetzt: Vor­sit­zen­der Mar­tin Bank­ham­mer, Stv. Cari­na Kai­ser, Finanz­re­fe­ren­tin Eva Höll, Schrift­füh­re­rin Ursu­la Schil­cher, Hüt­ten­war­te Marc Höll, Sime­on Höll und Dani­el Stüger.

Der neue Vor­sit­zen­de Mar­tin Bank­ham­mer bedank­te sich bei Roland Hin­te­rer für sei­ne lang­jäh­ri­ge Tätig­keit und bei den Mit­glie­dern für die ein­stim­mi­ge Wahl und das Ver­trau­en in den neu­en Vorstand.

Der schei­den­de Vor­sit­zen­de Roland Hin­te­rer bleibt dem Ver­ein als Rech­nungs­prü­fer auch wei­ter­hin erhalten.

Kern­auf­ga­be der Orts­grup­pe: Die Ober­trau­ner Sarsteinhütte!

„Die Natur­freun­de Orts­grup­pe Ober­traun ist seit Jahr­zehn­ten Päch­ter der Ober­trau­ner Sar­stein­hüt­te. Die Weger­hal­tung und Hüt­ten­in­stand­hal­tung — als Ein­kehr­mög­lich­keit für Ein­hei­mi­sche und Tou­ris­ten — ist die Kern­auf­ga­be unse­rer Orts­grup­pe. Mit den ers­ten Ber­g­er­leb­nis­sen am Sar­stein kön­nen auch unse­ren nach­fol­gen­den Gene­ra­tio­nen die Schön­heit der Berg­welt näher­ge­bracht wer­den!“, so der neu­ge­wähl­te Obmann, der in sei­nen Eröff­nungs­wor­ten auch der Hüt­ten-Eigen­tü­mer­fa­mi­lie Hai­der für die gute Zusam­men­ar­beit dankte.

Von der Finanz­re­fe­ren­tin Eva Höll konn­te den Mit­glie­dern ein sehr posi­ti­ver Kas­sa­be­richt vor­ge­legt wer­den. Und dies trotz der Inves­ti­ti­on in eine neue Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge im abge­lau­fe­nen Jahr.

Bewirt­schaf­tet ist die Ober­trau­ner Sar­stein­hüt­te übri­gens an den Wochen­en­den noch bis Ende Okto­ber – ent­spre­chen­de Wit­te­rung natür­lich vor­aus­ge­setzt. Für „durs­ti­ge Keh­len“ und Wan­de­rer unter der Woche steht hin­ter der Hüt­te dar­über hin­aus eine gut gefüll­te Geträn­ke­kis­te bereit!