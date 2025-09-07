Am Sams­tag­abend muss­ten Berg­ret­ter in Ober­traun zwei jun­ge Män­ner aus Linz ber­gen. Sie waren viel zu spät in den See­wand-Klet­ter­steig ein­ge­stie­gen und gerie­ten in der Dun­kel­heit in Not.

Später Einstieg in langen Klettersteig

Die 21 und 23 Jah­re alten Män­ner aus Linz star­te­ten am 6. Sep­tem­ber 2025 gegen 15 Uhr in den anspruchs­vol­len See­wand-Klet­ter­steig auf das Dach­stein­pla­teau. Auf­grund man­geln­der Erfah­rung und zuneh­men­der Erschöp­fung kamen sie nur lang­sam vor­an und erreich­ten erst bei Son­nen­un­ter­gang den Ausstieg.

Orientierungslos und ausgekühlt

Auf dem Rück­weg Rich­tung Gja­i­dalm ver­lo­ren sie in der Dun­kel­heit ohne Stirn­lam­pen die Ori­en­tie­rung. Da sie kei­ne war­me Klei­dung dabei­hat­ten, kühl­ten sie rasch aus. Gegen 20:40 Uhr setz­ten die bei­den per Not­ruf 140 einen Hil­fe­ruf ab.

Rettungseinsatz am späten Abend

Ein Berg­ret­ter­trupp sowie ein Alpin­po­li­zist mach­ten sich auf den Weg. Kurz nach 22 Uhr tra­fen die ers­ten Ein­satz­kräf­te bei den erschöpf­ten und leicht unter­kühl­ten Män­nern im Bereich des Äuße­ren Schön­bü­hel ein. Sie ver­sorg­ten die Sport­ler mit Jau­se, Klei­dung und Stirnlampen.

Abstieg mit Seilbahn ins Tal

Die Klet­te­rer wur­den zuerst zu Fuß, anschlie­ßend mit Ein­satz­fahr­zeu­gen zur Gja­i­dalm und schließ­lich mit einer Son­der­fahrt der Krip­pen­stein-Seil­bahn ins Tal gebracht. Gegen Mit­ter­nacht war der Ein­satz unfall­frei beendet.