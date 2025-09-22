Am Freitag dem 26.9. um 18:00 startet das nächste Bad Ischler Klima Puzzle im Kleinen Saal im Pfarrzentrum (1. Stock). Das Klimapuzzle ist ein interaktiver, kollaborativer Workshop, der die Zusammenhänge des Klimas durch eine Kombination aus Spiel, Reflexion und Diskussion leicht verständlich macht. „Ich habe vor etwa einem Jahr in Wien an einem Klima Puzzle teilgenommen. Da wusste ich sofort, das will ich bei uns in die Bibliothek Bad Ischl bringen! Mich begeistert, dass es die Menschen aktiv einbindet und motiviert, Teil der Lösung zu werden,“ erzählt Workshopleiterin Maria Gschwandtner. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen werden unter badischl@bibliotheken.at oder direkt in der Bibliothek erbeten.
