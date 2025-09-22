Am Frei­tag dem 26.9. um 18:00 star­tet das nächs­te Bad Isch­ler Kli­ma Puz­zle im Klei­nen Saal im Pfarr­zen­trum (1. Stock). Das Kli­ma­puz­zle ist ein inter­ak­ti­ver, kol­la­bo­ra­ti­ver Work­shop, der die Zusam­men­hän­ge des Kli­mas durch eine Kom­bi­na­ti­on aus Spiel, Refle­xi­on und Dis­kus­si­on leicht ver­ständ­lich macht. „Ich habe vor etwa einem Jahr in Wien an einem Kli­ma Puz­zle teil­ge­nom­men. Da wuss­te ich sofort, das will ich bei uns in die Biblio­thek Bad Ischl brin­gen! Mich begeis­tert, dass es die Men­schen aktiv ein­bin­det und moti­viert, Teil der Lösung zu wer­den,“ erzählt Work­shop­lei­te­rin Maria Gschwandt­ner. Die Teil­nah­me ist kos­ten­los. Anmel­dun­gen wer­den unter badischl@bibliotheken.at oder direkt in der Biblio­thek erbeten.