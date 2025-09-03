Von 16. bis 22. Sep­tem­ber 2025 fin­det die Euro­päi­sche Mobi­li­täts­wo­che statt. Die­se Woche zielt dar­auf ab, das Bewusst­sein für umwelt­freund­li­che Mobi­li­täts­op­tio­nen zu schär­fen und Ver­hal­tens­än­de­run­gen zu för­dern. In ganz Ober­ös­ter­reich fin­den dazu ver­schie­de­ne Aktio­nen statt, um die Bevöl­ke­rung über alter­na­ti­ve, umwelt­freund­li­che Fort­be­we­gungs­mög­lich­kei­ten zu infor­mie­ren und zum Aus­pro­bie­ren ein­zu­la­den. Als lang­jäh­ri­ger Part­ner der euro­päi­schen Initia­ti­ve ermög­licht der OÖ Ver­kehrs­ver­bund wäh­rend die­ser Woche auch heu­er wie­der gemein­sam mit sei­nen Part­ner­ge­mein­den kos­ten­lo­se Fahr­ten mit allen Stadt- und City­bus­sen (exkl. Linz, Steyr und Wels).

Die Euro­päi­sche Mobi­li­täts­wo­che bie­tet jedes Jahr eine Platt­form, um Bewusst­sein für die Bedeu­tung nach­hal­ti­ger Mobi­li­tät zu schaf­fen, inno­va­ti­ve Maß­nah­men aus­zu­pro­bie­ren und Men­schen aktiv ein­zu­bin­den und zum Mit­ma­chen zu moti­vie­ren. Das dies­jäh­ri­ge Jah­res­mot­to „Mobi­li­tät für alle“ betont, dass alle Men­schen die Mög­lich­keit haben sol­len, ihre Mobi­li­täts­be­dürf­nis­se zu erfül­len und so aktiv am gesell­schaft­li­chen Leben teil­zu­neh­men – unab­hän­gig von kör­per­li­chen, psy­chi­schen, finan­zi­el­len und räum­li­chen Voraussetzungen.

OÖVV-Frei­fahr­ten wäh­rend der Mobilitätswoche

Auch in vie­len Städ­ten, Gemein­den und Regio­nen in Ober­ös­ter­reich fin­den in die­ser Woche Aktio­nen statt. Der OÖ Ver­kehrs­ver­bund ist dabei auch heu­er wie­der Teil der Initia­ti­ve und ermög­licht mit der Akti­on „Frei­fahr­ten mit allen OÖVV Stadt- und City­bus­sen“ allen Men­schen, die den Öffent­li­chen Ver­kehr sonst eher sel­ten oder über­haupt nicht nut­zen, die Mög­lich­keit, ein­fach und unkom­pli­ziert ein­zu­stei­gen und das Ange­bot aus­zu­pro­bie­ren. Die Akti­on erfolgt in Koope­ra­ti­on mit den Städten/Gemeinden Brau­nau, Vöck­la­bruck, Att­nang-Puch­heim, Redl­ham, Regau, Traun, Bad Ischl, Gmun­den, Ried im Inn­kreis sowie Thal­heim bei Wels. Gemein­sa­mes Ziel ist es, umwelt­freund­li­che Mobi­li­tät sicht­bar zu machen und noch mehr Men­schen für den Öffent­li­chen Ver­kehr zu begeistern.

Lan­des­rat für Mobi­li­tät und Infra­struk­tur Gün­ther Stein­kell­ner: „Die Euro­päi­sche Mobi­li­täts­wo­che ist eine groß­ar­ti­ge Gele­gen­heit, um das Bewusst­sein für nach­hal­ti­ge Mobi­li­tät zu schär­fen und die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zu ermu­ti­gen, umwelt­freund­li­che Ver­kehrs­mit­tel zu nut­zen. Die kos­ten­lo­sen Fahr­ten mit den Stadt- und City­bus­sen sind ein wich­ti­ger Schritt, um den Öffent­li­chen Ver­kehr für alle zugäng­lich zu machen und die Mobi­li­täts­wen­de vor­an­zu­trei­ben. Wir unter­stüt­zen die­se Initia­ti­ve voll und ganz und hof­fen, dass vie­le Men­schen die Gele­gen­heit nut­zen wer­den, den Öffent­li­chen Ver­kehr aus­zu­pro­bie­ren und lang­fris­tig dar­auf umzusteigen.“

Klaus Wim­mer, Geschäfts­füh­rer der OÖ Ver­kehrs­ver­bund Gesell­schaft: „Als lang­jäh­ri­ger Part­ner der Euro­päi­schen Mobi­li­täts­wo­che freu­en wir uns, auch die­ses Jahr wie­der kos­ten­lo­se Fahr­ten mit unse­ren Stadt- und City­bus­sen anbie­ten zu kön­nen. Unser Ziel ist es, die Bevöl­ke­rung für kli­ma­freund­li­che Mobi­li­tät zu sen­si­bi­li­sie­ren und den Men­schen die Mög­lich­keit zu geben, den Öffent­li­chen Ver­kehr unkom­pli­ziert aus­zu­pro­bie­ren. Wir hof­fen, dass vie­le die­se Gele­gen­heit nut­zen und sich lang­fris­tig für den Öffent­li­chen Ver­kehr ent­schei­den. Gemein­sam kön­nen wir einen wich­ti­gen Bei­trag zum Kli­ma­schutz leis­ten und die Mobi­li­täts­wen­de vorantreiben.“

Kos­ten­lo­se Fahr­ten mit OÖVV Stadt- und City­bus­sen in der Euro­päi­schen Mobi­li­täts­wo­che (16. bis 22. Sep­tem­ber 2025)

• City­bus Brau­nau (Linie 891, 892, 893, 894)

• Stadt­ver­kehr Vöck­la­bruck, Att­nang-Puch­heim, Redl­ham und Regau

(Linie 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729)

• City­bus Traun (Linie 630, 631, 632, 633)

• TIMO, Orts­bus Thal­heim bei Wels (Linie 494)

• City­bus Ried im Inn­kreis (Linie 831, 832, 833, 834, 835)

• City­bus Gmun­den (Linie 511, 512, 513)

• Stadt­bus Bad Ischl (Linie 551, 552, 553, 554)