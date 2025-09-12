„Chi­mä­re“ stammt aus dem Grie­chi­schen und bezeich­net ein Misch­we­sen. Der neue Roman der in Bad Ischl gebo­re­nen Autorin Sarah Kur­at­le kreist wie der Titel um das Unbe­stimm­te, Viel­fäl­ti­ge und Ver­floch­te­ne unse­rer Welt. Mit ein­zig­ar­ti­ger Spra­che wid­met sich das im Otto Mül­ler Ver­lag erschie­ne­ne Buch den drän­gen­den Fra­gen unse­rer Zeit und führt in eine zugleich traum­haf­te wie ver­stö­ren­de Welt. Das Buch wird von der Kri­tik begeis­tert auf­ge­nom­men und zählt schon jetzt zu den lite­ra­ri­schen Höhe­punk­ten des Herbstes.

„End­lich wagt eine Autorin ein­mal wie­der etwas. Mit betö­ren­der Sprach­kraft schafft Sarah Kur­at­le eine eige­ne Welt, die man so schnell nicht wie­der ver­las­sen will“, resü­mier­te kürz­lich die NZZ am Sonn­tag. Im Stan­dard heißt es: „Der zwei­te Roman der Autorin Sarah Kur­at­le ist nicht weni­ger als der über­aus geglück­te Ver­such, unser Leben in lau­ter Sprach­me­ta­mor­pho­sen zu über­set­zen.“ Das Fazit in der Pres­se: „Die Welt kann auch schön zugrun­de gehen. Sarah Kur­at­les neu­er Roman ist ein Dschun­gel, in dem man sich gern verirrt.“

Arten­viel­falt und Traumata

Eine Insel­ge­mein­schaft aus Leh­rern und Schü­lern kämpft um den Erhalt der Arten­viel­falt. In hän­gen­den Gär­ten und leben­di­gen Zeich­nun­gen ver­su­chen sie, das Leben zu ret­ten und selbst nicht unter­zu­ge­hen. Zu ihnen gehört Ali­ce, die sich auf der Insel als Alo­is aus­gibt. Eines Tages ver­lässt sie die Insel und zieht durch die men­schen­lee­re Wei­te auf dem Fest­land. Nach Jah­ren der Unter­drü­ckung will sie wahr­neh­men, wo sie selbst anfängt und auf­hört, was sie begehrt und wen sie lie­ben kann. Gre­gor indes, der Freund und Ver­trau­te, bleibt auf der Insel. Har­te Erfah­run­gen for­dern ihren Tri­but, er trägt ein Trau­ma mit sich, das er zeich­nend zu ban­nen ver­sucht. Eine Frem­de, die in den Gär­ten auf­taucht, fin­det lang­sam Zugang zu ihm. Wäh­rend Ali­ce durch tro­cken­ge­leg­te Auen und ver­sehr­te Wäl­der irrt, gerät Gre­gors Welt ins Wanken.

Sarah Kur­at­le ist am Mitt­woch, dem 24. Sep­tem­ber 2025 um 19:30 Uhr in der Pfarr­bi­blio­thek Bad Ischl zu Gast. Die Mode­ra­ti­on über­nimmt Ste­fa­nie Jaksch, Grün­de­rin und Ver­lags­lei­te­rin von WAS­SER Publishing.

Datum: 24. Sep­tem­ber 2025 um 19:30 Uhr

Ort: Öffent­li­che Biblio­thek der Pfar­re Bad Ischl, Auböck­platz 6c

Mode­ra­ti­on: Ste­fa­nie Jaksch

Tickets: 12 Euro (VVK), 16 Euro (Abend­kas­se)

Tipp: Ein Aus­schnitt aus „Chi­mä­re“ ist am 24.September um 11:05 Uhr in den Ö1 Radio­ge­schich­ten zu hören.