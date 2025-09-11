In Regau ist am späten Mittwochabend ein Auto gegen einen Baum gekracht. Drei Feuerwehren wurden zur Personenrettung alarmiert.
Der Unfall passierte am späten Mittwochabend in der Ortschaft Dornet, im Gemeindegebiet von Regau. Ein Auto ist aus bislang unbekannter Ursache in der Ortschaft von der Fahrbahn abgekommen und mit der Fahrerseite gegen einen Baum gekracht.
Die Einsatzkräfte von drei umliegenden Feuerwehren wurden zur Personenrettung alarmiert. Der Lenker war laut Feuerwehr zum Glück nicht eingeklemmt. Er konnte sich über die Beifahrerseite aus dem Unfallwagen befreien, beziehungsweise befreit werden. Die Einsatzkräfte führten in weiterer Folge die Bergung des verunfallten PKW durch.
Bildquelle: laumat/Matthias Lauber
