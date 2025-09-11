In Regau ist am spä­ten Mitt­woch­abend ein Auto gegen einen Baum gekracht. Drei Feu­er­weh­ren wur­den zur Per­so­nen­ret­tung alarmiert.

Der Unfall pas­sier­te am spä­ten Mitt­woch­abend in der Ort­schaft Dor­net, im Gemein­de­ge­biet von Regau. Ein Auto ist aus bis­lang unbe­kann­ter Ursa­che in der Ort­schaft von der Fahr­bahn abge­kom­men und mit der Fah­rer­sei­te gegen einen Baum gekracht.

Die Ein­satz­kräf­te von drei umlie­gen­den Feu­er­weh­ren wur­den zur Per­so­nen­ret­tung alar­miert. Der Len­ker war laut Feu­er­wehr zum Glück nicht ein­ge­klemmt. Er konn­te sich über die Bei­fah­rer­sei­te aus dem Unfall­wa­gen befrei­en, bezie­hungs­wei­se befreit wer­den. Die Ein­satz­kräf­te führ­ten in wei­te­rer Fol­ge die Ber­gung des ver­un­fall­ten PKW durch.

Bild­quel­le: laumat/Matthias Lauber