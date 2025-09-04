In Tiefgraben ist am Mittwochnachmittag ein Paragleiter auf das Dach einer Garage gestürzt. Vier Feuerwehren, Rettung, Notarzt und der Notarzthubschrauber Christophorus 6 standen im Einsatz.
Die Einsatzkräfte wurden mit dem Stichwort „Personenrettung hoch – Paragleiter auf Haus abgestürzt“ alarmiert. Aufgrund der Angaben des Notrufers wurde zusätzlich ein Hubsteiger angefordert.
Erstversorgung durch Anrainer
Beim Eintreffen der Feuerwehr lag der Paragleiter ansprechbar auf dem Garagendach. Anrainer versorgten den Mann zunächst und schützten ihn mit einem Sonnenschirm vor der Sonne. Die weitere notfallmedizinische Versorgung übernahm der örtliche Notarzt, unterstützt von einem First Responder des Roten Kreuzes.
Koordinierte Rettung vom Dach
Während der Anfahrt der Feuerwehren wurde die Zufahrt für den Hubsteiger durch bereits anwesende Rettungskräfte freigemacht, auch Fahrzeuge von Anrainern mussten umgeparkt werden. Mit dem Hubsteiger konnte der Verletzte schließlich in einer Korbtrage mit Vakuummatratze sicher vom Dach geborgen werden.
Übergabe an Notarzthubschrauber
Der Paragleiter wurde anschließend an den Notarzt des Notarzthubschraubers Christophorus 6 übergeben und ins Krankenhaus geflogen.
Quelle: Abschnittsfeuerwehrkommando Mondsee
