In Tief­gra­ben ist am Mitt­woch­nach­mit­tag ein Para­glei­ter auf das Dach einer Gara­ge gestürzt. Vier Feu­er­weh­ren, Ret­tung, Not­arzt und der Not­arzt­hub­schrau­ber Chris­to­pho­rus 6 stan­den im Einsatz.

Die Ein­satz­kräf­te wur­den mit dem Stich­wort „Per­so­nen­ret­tung hoch – Para­glei­ter auf Haus abge­stürzt“ alar­miert. Auf­grund der Anga­ben des Not­ru­fers wur­de zusätz­lich ein Hub­stei­ger angefordert.

Erstversorgung durch Anrainer

Beim Ein­tref­fen der Feu­er­wehr lag der Para­glei­ter ansprech­bar auf dem Gara­gen­dach. Anrai­ner ver­sorg­ten den Mann zunächst und schütz­ten ihn mit einem Son­nen­schirm vor der Son­ne. Die wei­te­re not­fall­me­di­zi­ni­sche Ver­sor­gung über­nahm der ört­li­che Not­arzt, unter­stützt von einem First Respon­der des Roten Kreuzes.

Koordinierte Rettung vom Dach

Wäh­rend der Anfahrt der Feu­er­weh­ren wur­de die Zufahrt für den Hub­stei­ger durch bereits anwe­sen­de Ret­tungs­kräf­te frei­ge­macht, auch Fahr­zeu­ge von Anrai­nern muss­ten umge­parkt wer­den. Mit dem Hub­stei­ger konn­te der Ver­letz­te schließ­lich in einer Korb­tra­ge mit Vaku­um­ma­trat­ze sicher vom Dach gebor­gen werden.

Übergabe an Notarzthubschrauber

Der Para­glei­ter wur­de anschlie­ßend an den Not­arzt des Not­arzt­hub­schrau­bers Chris­to­pho­rus 6 über­ge­ben und ins Kran­ken­haus geflogen.

Quel­le: Abschnitts­feu­er­wehr­kom­man­do Mondsee