„Cama­ra­da Ven­tura“ ist ein Trio, das Elek­tro­nik, Jazz, Ambi­ent und Pop mit­ein­an­der ver­bin­det — ener­gie­ge­la­den, frisch und sen­si­bel, nach eige­ner Beschrei­bung machen die Drei “Punk-Elek­tro-Jazz”. Nach zwei Alben unter dem Namen JF Trio beschlos­sen die Spa­ni­er, die Band zu über­ar­bei­ten und ein neu­es Werk unter einem neu­en Namen zu ver­öf­fent­li­chen, der ihre sich ent­wi­ckeln­de Iden­ti­tät nach vier Jah­ren gemein­sa­men Spie­lens widerspiegelt.

Dem Trio, gelei­tet vom Pia­nis­ten Jof­re Fité, gehö­ren Carla Gon­zá­lez Fer­rer am Kon­tra­bass und Pau Gur­pe­gui am Schlag­zeug an. Auf dem Pro­gramm ste­hen lau­ter Eigenkompositionen.

Nach­dem sie den Wett­be­werb beim Fara Music Fes­ti­val gewan­nen, konn­ten sie im sel­ben Jahr ihr zwei­tes Album “Tran­sit” (EMME Record Label) ver­öf­fent­li­chen. Der Titel der EP und ihre vier Tracks “That Dot”, “That’s Here”, “That’s Home” und “That’s Us” sind inspi­riert vom Astro­no­men Carl Sagan, der in sei­nem Text “A Pale Blue Dot” über die Posi­ti­on des Men­schen im Uni­ver­sum, die Sor­ge um unse­ren Pla­ne­ten und die Erkennt­nis, dass wir Teil von etwas Grö­ße­rem sind, nachdenkt.

Mit freund­li­chen Unter­stüt­zung des Ramon LLull-Insti­tuts, “Jazz I Am” in Bar­ce­lo­na sowie Acción Cul­tu­ral Espa­ño­la (AC/E).

Mehr Infos & Hör­pro­ben: https://www.instagram.com/camarada.ventura/

Don­ners­tag, 18. 9., 19.30 Uhr, Trink­hal­le Bad Ischl

Ein­tritt: € 26,00 Ermä­ßi­gun­gen: € 10,00 / 22,00