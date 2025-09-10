„Camarada Ventura“ ist ein Trio, das Elektronik, Jazz, Ambient und Pop miteinander verbindet — energiegeladen, frisch und sensibel, nach eigener Beschreibung machen die Drei “Punk-Elektro-Jazz”. Nach zwei Alben unter dem Namen JF Trio beschlossen die Spanier, die Band zu überarbeiten und ein neues Werk unter einem neuen Namen zu veröffentlichen, der ihre sich entwickelnde Identität nach vier Jahren gemeinsamen Spielens widerspiegelt.
Dem Trio, geleitet vom Pianisten Jofre Fité, gehören Carla González Ferrer am Kontrabass und Pau Gurpegui am Schlagzeug an. Auf dem Programm stehen lauter Eigenkompositionen.
Nachdem sie den Wettbewerb beim Fara Music Festival gewannen, konnten sie im selben Jahr ihr zweites Album “Transit” (EMME Record Label) veröffentlichen. Der Titel der EP und ihre vier Tracks “That Dot”, “That’s Here”, “That’s Home” und “That’s Us” sind inspiriert vom Astronomen Carl Sagan, der in seinem Text “A Pale Blue Dot” über die Position des Menschen im Universum, die Sorge um unseren Planeten und die Erkenntnis, dass wir Teil von etwas Größerem sind, nachdenkt.
Mit freundlichen Unterstützung des Ramon LLull-Instituts, “Jazz I Am” in Barcelona sowie Acción Cultural Española (AC/E).
Mehr Infos & Hörproben: https://www.instagram.com/camarada.ventura/
Donnerstag, 18. 9., 19.30 Uhr, Trinkhalle Bad Ischl
KARTEN
https://ticketing.salzkammergut.at/de/buyingflow/tickets/14855/22154/
Eintritt: € 26,00 Ermäßigungen: € 10,00 / 22,00
