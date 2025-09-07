In der Nacht auf Sonn­tag führ­te die Poli­zei auf der B145 in Pins­dorf Geschwin­dig­keits­kon­trol­len durch. Zwei jun­ge Len­ker wur­den mit erheb­li­chen Über­schrei­tun­gen gemes­sen und muss­ten ihre Füh­rer­schei­ne abgeben.

Polizeikontrolle in 80er-Zone

Eine Poli­zei­strei­fe über­wach­te in der Nacht auf den 7. Sep­tem­ber 2025 die Ein­hal­tung der 80 km/h‑Beschränkung auf der Salz­kam­mer­gut­stra­ße in Pins­dorf. Meh­re­re Fahr­zeug­len­ker wur­den bean­stan­det und kontrolliert.

Deutliche Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt

Dabei wur­den zwei Len­ker mit erheb­li­chen Tem­po­über­schrei­tun­gen gemes­sen. Ein 21-jäh­ri­ger Pro­be­füh­rer­schein­be­sit­zer aus dem Bezirk Gmun­den wur­de mit 129 km/h erfasst, ein 22-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck mit 134 km/h.

Führerscheine abgenommen

Bei­den Len­kern wur­den die Füh­rer­schei­ne vor­läu­fig abgenommen.

Quel­le: LPD OÖ