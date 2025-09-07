In der Nacht auf Sonntag führte die Polizei auf der B145 in Pinsdorf Geschwindigkeitskontrollen durch. Zwei junge Lenker wurden mit erheblichen Überschreitungen gemessen und mussten ihre Führerscheine abgeben.
Polizeikontrolle in 80er-Zone
Eine Polizeistreife überwachte in der Nacht auf den 7. September 2025 die Einhaltung der 80 km/h‑Beschränkung auf der Salzkammergutstraße in Pinsdorf. Mehrere Fahrzeuglenker wurden beanstandet und kontrolliert.
Deutliche Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt
Dabei wurden zwei Lenker mit erheblichen Tempoüberschreitungen gemessen. Ein 21-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Gmunden wurde mit 129 km/h erfasst, ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck mit 134 km/h.
Führerscheine abgenommen
Beiden Lenkern wurden die Führerscheine vorläufig abgenommen.
