Dramatischer Zwischenfall am Attersee: Ein 63-jähriger Wiener stürzte am Montagvormittag von seinem Boot und musste sich stundenlang im Wasser festklammern, ehe er gerettet wurde.
Der Mann startete am 22. September 2025 gegen 9 Uhr zu einem Segeltörn von Attersee am Attersee aus. Auf Höhe von Weyregg löste sich aus bisher ungeklärter Ursache die Rückenreling seines Bootes, woraufhin der Segler rücklings in den Attersee fiel.
Sein Boot fuhr aufgrund des starken Windes und des voll gesetzten Segels führerlos weiter.
Drei Stunden an Boje geklammert
Dem 63-Jährigen gelang es, sich an die Boje eines Fischernetzes zu retten. Dort klammerte er sich rund drei Stunden fest – zunehmend unterkühlt und bereits von Krämpfen geplagt.
Von Seglern gerettet
Ein 30-jähriger Segler aus Linz bemerkte gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin den Mann in Not. Sie zögerten nicht, nahmen ihn an Bord und retteten ihn vor dem Ertrinken.
Per Hubschrauber ins Klinikum
Nach der Erstversorgung wurde der stark unterkühlte Wiener mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber ins Salzkammergut Klinikum geflogen.
Die Polizei ermittelt nun die genaue Ursache für den Unfall.
Foto: ÖWR Weyregg