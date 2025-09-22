Dra­ma­ti­scher Zwi­schen­fall am Atter­see: Ein 63-jäh­ri­ger Wie­ner stürz­te am Mon­tag­vor­mit­tag von sei­nem Boot und muss­te sich stun­den­lang im Was­ser fest­klam­mern, ehe er geret­tet wurde.

Der Mann star­te­te am 22. Sep­tem­ber 2025 gegen 9 Uhr zu einem Segel­törn von Atter­see am Atter­see aus. Auf Höhe von Weyr­egg lös­te sich aus bis­her unge­klär­ter Ursa­che die Rücken­re­ling sei­nes Boo­tes, wor­auf­hin der Seg­ler rück­lings in den Atter­see fiel.

Sein Boot fuhr auf­grund des star­ken Win­des und des voll gesetz­ten Segels füh­rer­los weiter.

Drei Stunden an Boje geklammert

Dem 63-Jäh­ri­gen gelang es, sich an die Boje eines Fischer­net­zes zu ret­ten. Dort klam­mer­te er sich rund drei Stun­den fest – zuneh­mend unter­kühlt und bereits von Krämp­fen geplagt.

Von Seglern gerettet

Ein 30-jäh­ri­ger Seg­ler aus Linz bemerk­te gemein­sam mit sei­ner Lebens­ge­fähr­tin den Mann in Not. Sie zöger­ten nicht, nah­men ihn an Bord und ret­te­ten ihn vor dem Ertrinken.

Per Hubschrauber ins Klinikum

Nach der Erst­ver­sor­gung wur­de der stark unter­kühl­te Wie­ner mit Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des vom Ret­tungs­hub­schrau­ber ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum geflogen.

Die Poli­zei ermit­telt nun die genaue Ursa­che für den Unfall.

Foto: ÖWR Weyregg