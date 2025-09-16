Nach dem gelun­ge­nen Auf­takt beim Lan­des­cup in Hin­zen­bach ist es end­lich wie­der soweit. Der Ski­sprung Lan­des­cup fin­det am kom­men­den Wochen­en­de (20. und 21. Sep­tem­ber) In Bad Ischl Nähe der Kath­rin­seil­bahn statt. Bereits in Hin­zen­bach erbrach­ten unse­re Nach­wuchs­über­flie­ger bemer­kens­wer­te Leis­tun­gen und konn­ten so eini­ge Poka­le ein­heim­sen. Was beim Fuß­ball ein wich­ti­ges Pokal­spiel ist – das ist der Lan­des­cup bei den Skispringern.

Hier tref­fen die Bes­ten aus ganz Ober­ös­ter­reich zusam­men – und mes­sen sich im Ski­sprung und Kom­bi­na­ti­on (Gelän­de­lauf über ver­schie­de­ne Distan­zen). Das Nor­dic Team Salz­kam­mer­gut freut sich wie­der Gast­ge­ber sein zu dür­fen, da im Win­ter durch schwie­ri­ge Wet­ter­be­din­gun­gen der Bewerb abge­sagt wer­den muss­te. Die Schan­zen und alle Wege, sowie die das gan­ze Are­al wur­de durch mühe­vol­le Arbeit vie­ler Frei­wil­li­ger Hel­fer in per­fek­ten Zustand gebracht. Das Ski­sprung Event des Spät­som­mers im Salz­kam­mer­gut fin­det Samstg und Sonn­tag ab 10.00 Uhr statt.

Für das leib­li­che Wohl ist bes­tens gesorgt, der Ein­tritt ist frei. Es ist alles vor­be­rei­tet für zwei groß­ar­ti­ge Tage. Die jun­gen Adle­rin­nen und Adler des NTS freu­en sich über eine gute Stim­mung und Ihren Besuch.

www.nordicskiteam.at