Nach dem gelungenen Auftakt beim Landescup in Hinzenbach ist es endlich wieder soweit. Der Skisprung Landescup findet am kommenden Wochenende (20. und 21. September) In Bad Ischl Nähe der Kathrinseilbahn statt. Bereits in Hinzenbach erbrachten unsere Nachwuchsüberflieger bemerkenswerte Leistungen und konnten so einige Pokale einheimsen. Was beim Fußball ein wichtiges Pokalspiel ist – das ist der Landescup bei den Skispringern.
Hier treffen die Besten aus ganz Oberösterreich zusammen – und messen sich im Skisprung und Kombination (Geländelauf über verschiedene Distanzen). Das Nordic Team Salzkammergut freut sich wieder Gastgeber sein zu dürfen, da im Winter durch schwierige Wetterbedingungen der Bewerb abgesagt werden musste. Die Schanzen und alle Wege, sowie die das ganze Areal wurde durch mühevolle Arbeit vieler Freiwilliger Helfer in perfekten Zustand gebracht. Das Skisprung Event des Spätsommers im Salzkammergut findet Samstg und Sonntag ab 10.00 Uhr statt.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, der Eintritt ist frei. Es ist alles vorbereitet für zwei großartige Tage. Die jungen Adlerinnen und Adler des NTS freuen sich über eine gute Stimmung und Ihren Besuch.
Schreibe einen Kommentar