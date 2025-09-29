Im vorgezogenen Spiel in Gumpoldskirchen setzte sich das muki-Trio mit einem sehr hart erkämpften und in dieser Höhe überraschenden 6:2‑Sieg kurzzeitig an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Bereits in der ersten Begegnung zwischen Martin Bäuerle (Ebensee) und dem Edelverteidiger Franz Kraus-Güntner (Gumpoldskirchen) kündigte sich ein spannender Abend an. Bäuerle hatte mächtig zu kämpfen und rang seinen Gegner 3:1 nieder. Jonas Promberger (Ebensee) überzeugte mit einem 3:1 gegen Lukas Krämer. Dann musste Lionel Stift (E) im Match der Nachwuchsspieler gegen Vinzenz Schrödl (G) über die volle Distanz, blieb aber mit einem hauchdünnen 3:2 erfolgreich. Schon dachten die mitgereisten Fans an einen Kantersieg in der Fremde. Aber die Niederösterreicher konterten: Krämer (G) wies Bäuerle (E) mit 3:2 in die Schranken und Kraus-Güntner (G) behielt mit 3:1 über Stift (E) die Oberhand. Die Partie drohte zu kippen, aber Promberger (E) war in diesem Match eine Bank, er ließ dem Nachwuchsmann der Gumpoldskirchner keine Chance und stellte auf 4:2 für Ebensee. Auch Bäuerle fertigte den niederösterreichischen Youngster ab. Für den genialen Schlusspunkt sorgte diesmal Ebensees Nachwuchsmann. Lionel Stift (E) lag gegen Krämer (G) bereits 0:2 zurück, schaffte aber mit toller Aufholjagd den Satzausgleich. Dann folgte ein Decider mit Seltenheitswert. Beim Stand von 5:1 für Krämer (G) wurden die Seiten gewechselt und Stift (E) steigerte sich unter dem frenetischen Applaus seiner Fans in einen wahren Spielrausch und ließ seinem Gegenüber keinen einzigen Punkt mehr. Damit war der Match-Endstand von 6:2 für SPG muki Ebensee gegeben.
Punkte für Ebensee: Promberger, Bäuerle und Stift je 2.
