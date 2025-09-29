Im vor­ge­zo­ge­nen Spiel in Gum­polds­kir­chen setz­te sich das muki-Trio mit einem sehr hart erkämpf­ten und in die­ser Höhe über­ra­schen­den 6:2‑Sieg kurz­zei­tig an die Tabel­len­spit­ze der 2. Bun­des­li­ga. Bereits in der ers­ten Begeg­nung zwi­schen Mar­tin Bäu­erle (Eben­see) und dem Edel­ver­tei­di­ger Franz Kraus-Günt­ner (Gum­polds­kir­chen) kün­dig­te sich ein span­nen­der Abend an. Bäu­erle hat­te mäch­tig zu kämp­fen und rang sei­nen Geg­ner 3:1 nie­der. Jonas Prom­ber­ger (Eben­see) über­zeug­te mit einem 3:1 gegen Lukas Krä­mer. Dann muss­te Lio­nel Stift (E) im Match der Nach­wuchs­spie­ler gegen Vin­zenz Schrödl (G) über die vol­le Distanz, blieb aber mit einem hauch­dün­nen 3:2 erfolg­reich. Schon dach­ten die mit­ge­reis­ten Fans an einen Kan­ter­sieg in der Frem­de. Aber die Nie­der­ös­ter­rei­cher kon­ter­ten: Krä­mer (G) wies Bäu­erle (E) mit 3:2 in die Schran­ken und Kraus-Günt­ner (G) behielt mit 3:1 über Stift (E) die Ober­hand. Die Par­tie droh­te zu kip­pen, aber Prom­ber­ger (E) war in die­sem Match eine Bank, er ließ dem Nach­wuchs­mann der Gum­polds­kirch­ner kei­ne Chan­ce und stell­te auf 4:2 für Eben­see. Auch Bäu­erle fer­tig­te den nie­der­ös­ter­rei­chi­schen Youngs­ter ab. Für den genia­len Schluss­punkt sorg­te dies­mal Eben­sees Nach­wuchs­mann. Lio­nel Stift (E) lag gegen Krä­mer (G) bereits 0:2 zurück, schaff­te aber mit tol­ler Auf­hol­jagd den Satz­aus­gleich. Dann folg­te ein Deci­der mit Sel­ten­heits­wert. Beim Stand von 5:1 für Krä­mer (G) wur­den die Sei­ten gewech­selt und Stift (E) stei­ger­te sich unter dem fre­ne­ti­schen Applaus sei­ner Fans in einen wah­ren Spiel­rausch und ließ sei­nem Gegen­über kei­nen ein­zi­gen Punkt mehr. Damit war der Match-End­stand von 6:2 für SPG muki Eben­see gegeben.

Punk­te für Eben­see: Prom­ber­ger, Bäu­erle und Stift je 2.

https://oettv.xttv.at/ed/index.php?lid=8400