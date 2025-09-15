Sonn­tag­nach­mit­tag gerie­ten 5 Per­so­nen mit einem Spor­tru­der­boot auf dem Hall­stät­ter See in See­not, nach­dem die­ses durch Wind und Wel­len­gang voll­ge­schla­gen war.

Auf Grund die­ser Not­la­ge ent­schie­den sich die Insas­sen zum nicht weit ent­fern­ten Ufer zu schwim­men. Dort wur­den sie von den alar­mier­ten Ein­satz­kräf­ten der Was­ser­ret­tun­gen Hall­statt und Bad Goi­sern und Feu­er­wehr ange­trof­fen. Die Was­ser­ret­tung Hall­statt über­nahm die Erst­ver­sor­gung und brach­te die unter­kühl­ten aber sonst unver­letz­ten 2 Sport­le­rin­nen und 3 Sport­ler in ihre Ein­satz­stel­le. Die Feu­er­wehr schlepp­te das Spor­tru­der­boot ab.

Ins­ge­samt bestand die Grup­pe aus drei Ruder­boo­ten, die ande­ren konn­ten die bedroh­li­che Lage meis­tern. Dank der guten und an die Wet­ter­be­din­gun­gen ange­pass­te Schutz­klei­dung und Aus­rüs­tung lief der Unfall für alle Betei­lig­ten glimpf­lich ab, berich­tet die Wasserrettung.