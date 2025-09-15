Sonntagnachmittag gerieten 5 Personen mit einem Sportruderboot auf dem Hallstätter See in Seenot, nachdem dieses durch Wind und Wellengang vollgeschlagen war.
Auf Grund dieser Notlage entschieden sich die Insassen zum nicht weit entfernten Ufer zu schwimmen. Dort wurden sie von den alarmierten Einsatzkräften der Wasserrettungen Hallstatt und Bad Goisern und Feuerwehr angetroffen. Die Wasserrettung Hallstatt übernahm die Erstversorgung und brachte die unterkühlten aber sonst unverletzten 2 Sportlerinnen und 3 Sportler in ihre Einsatzstelle. Die Feuerwehr schleppte das Sportruderboot ab.
Insgesamt bestand die Gruppe aus drei Ruderbooten, die anderen konnten die bedrohliche Lage meistern. Dank der guten und an die Wetterbedingungen angepasste Schutzkleidung und Ausrüstung lief der Unfall für alle Beteiligten glimpflich ab, berichtet die Wasserrettung.
