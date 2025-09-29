Mit viel Eifer und Einsatz waren die Schüler:innen der 4. Klassen des Gymnasiums bei der traditionellen Englisch-Standortsprachwoche dabei. Wir arbeiten seit Jahren erfolgreich mit der Vorchdorfer Organisation „Hello English!“ zusammen. Diese Partnerschaft entstand in Hinblick auf den Klimawandel, da wir es als nicht mehr zeitgemäß empfanden, Lehrpersonal aus England einfliegen zu lassen.
„Hello English!“ beschäftigt für längere Zeit hier arbeitende Native Speakers aus aller Welt, die in einem regelmäßigen Turnus wechseln. Heuer besuchten uns Leila aus Kanada, Izzy aus England, Jonathon aus Australien sowie Kim und Marco aus Südafrika. Die Schüler:innen waren vom gebotenen Programm begeistert und zeigten bei den Abschlusspräsentationen großes Engagement und Können. „Des woa cool“, fasst ein Schülerkommentar die Woche zusammen.
Schreibe einen Kommentar