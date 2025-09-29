Mit viel Eifer und Ein­satz waren die Schüler:innen der 4. Klas­sen des Gym­na­si­ums bei der tra­di­tio­nel­len Eng­lisch-Stand­ort­sprach­wo­che dabei. Wir arbei­ten seit Jah­ren erfolg­reich mit der Vorch­dor­fer Orga­ni­sa­ti­on „Hel­lo Eng­lish!“ zusam­men. Die­se Part­ner­schaft ent­stand in Hin­blick auf den Kli­ma­wan­del, da wir es als nicht mehr zeit­ge­mäß emp­fan­den, Lehr­per­so­nal aus Eng­land ein­flie­gen zu lassen.

„Hel­lo Eng­lish!“ beschäf­tigt für län­ge­re Zeit hier arbei­ten­de Nati­ve Spea­k­ers aus aller Welt, die in einem regel­mä­ßi­gen Tur­nus wech­seln. Heu­er besuch­ten uns Lei­la aus Kana­da, Izzy aus Eng­land, Jona­thon aus Aus­tra­li­en sowie Kim und Mar­co aus Süd­afri­ka. Die Schüler:innen waren vom gebo­te­nen Pro­gramm begeis­tert und zeig­ten bei den Abschluss­prä­sen­ta­tio­nen gro­ßes Enga­ge­ment und Kön­nen. „Des woa cool“, fasst ein Schü­ler­kom­men­tar die Woche zusammen.