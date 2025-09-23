Mit 6:1 und 6:0 fer­tigt das Trio vom Traun­see die bei­den Wie­ner Klubs Alt Erlaa und Stad­lau 2 klar ab. Im Sams­tag-Heim­spiel gegen Wohn­park Alt-Erlaa bot das neu­for­mier­te muki-Team eine Glanz­leis­tung und gewann sou­ve­rän. Aller­dings muss­ten die Eben­seer hart dafür kämpfen.

In der Sonn­tags­ma­ti­nee wur­de der Geg­ner aus Stad­lau regel­recht vor­ge­führt. Die Gäs­te – mit nur zwei Spie­lern gekom­men – wur­den in rekord­ver­däch­ti­gen 30 Minu­ten wie­der nach Hau­se geschickt. Nicht ein­mal einen Satz­ge­winn konn­ten die Wie­ner ver­bu­chen. Damit hievt sich Eben­see nach drei absol­vier­ten Run­den auf Rang vier der Tabelle.

Eben­see vs. Alt-Erlaa, 6:1

Punk­te für Eben­see: Bäu­erle 2, Prom­ber­ger 2, Stift 2

Eben­see vs. Natur­freun­de Stad­lau 2, 6:0

Punk­te für Eben­see: Bäu­erle 2, Prom­ber­ger 2, Stift 2

