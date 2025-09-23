Mit 6:1 und 6:0 fertigt das Trio vom Traunsee die beiden Wiener Klubs Alt Erlaa und Stadlau 2 klar ab. Im Samstag-Heimspiel gegen Wohnpark Alt-Erlaa bot das neuformierte muki-Team eine Glanzleistung und gewann souverän. Allerdings mussten die Ebenseer hart dafür kämpfen.
In der Sonntagsmatinee wurde der Gegner aus Stadlau regelrecht vorgeführt. Die Gäste – mit nur zwei Spielern gekommen – wurden in rekordverdächtigen 30 Minuten wieder nach Hause geschickt. Nicht einmal einen Satzgewinn konnten die Wiener verbuchen. Damit hievt sich Ebensee nach drei absolvierten Runden auf Rang vier der Tabelle.
Ebensee vs. Alt-Erlaa, 6:1
Punkte für Ebensee: Bäuerle 2, Promberger 2, Stift 2
Ebensee vs. Naturfreunde Stadlau 2, 6:0
Punkte für Ebensee: Bäuerle 2, Promberger 2, Stift 2
https://www.ttbundesliga.at/ligen/herren‑2/tabelle-und-rangliste
Schreibe einen Kommentar