Das zahl­reich erschie­ne­ne Publi­kum kam in der Sport­mit­tel­schu­le Eben­see voll auf sei­ne Kos­ten, denn es gab Span­nung und gro­ße Emo­tio­nen beim Der­by gegen den Tra­di­ti­ons­ver­ein aus Kuchl. Das neu­for­mier­te Team der Eben­seer ging mit hohen Erwar­tun­gen in das Spiel, doch das jun­ge Team aus Salz­burg hielt ordent­lich dage­gen. Nach 3,5 Stun­den prang­te schluss­end­lich ein 4:6 auf der Anzei­ge­ta­fel. Eben­see stand beim Spiel­stand von 3:5 bereits mit dem Rücken zur Wand, als Jonas Prom­ber­ger mit einem 3:2‑Erfolg gegen einen an die­sem Tag groß auf­spie­len­den Leo Blersch den Weg zum ent­schei­den­den Dop­pel ebne­te. Dort muss­te er sich aber mit sei­nem Neo-Team-Spe­zi Mar­tin Bäu­erle mit 1:3 geschla­gen geben. Gefei­ert wur­de aber trotz­dem: Ivan Kara­bec fei­er­te sei­nen 45. Geburts­tag, 5 Jah­re Ver­eins­zu­ge­hö­rig­keit und vor genau 25 Jah­ren hol­te der sym­pa­thi­sche tsche­chi­sche Legio­när Gold bei den Para­lym­pics in Sydney/AUS. Punk­te für die Eben­seer: Prom­ber­ger 2, Bäu­erle 1, Stift 1.