Ein E‑Biker aus dem Bezirk Gmunden ist am Montagabend bei einer Ausfahrt im Bereich der Rettenbachalm in Bad Ischl tödlich verunglückt. Der 65-Jährige wurde im Zuge einer Suchaktion entdeckt.
Geplante Route und Suchaktion
Der Mann war am 8. September 2025 gegen 17:00 Uhr mit seinem E‑Bike von Altaussee über die Blaa Alm in Richtung Rettenbachalm unterwegs. Nachdem er dort nicht eintraf, verständigten Angehörige die Polizei. Eine sofort eingeleitete Suchaktion folgte.
Fundort und Unfallhergang
Gegen 23:15 Uhr wurde der Vermisste schließlich im Bereich der Rettenbachalm aufgefunden. Laut Polizei dürfte der 65-Jährige vom Weg abgekommen und über steiles Gelände gestürzt sein.
Tödliche Verletzungen
Der Mann erlitt bei dem Sturz so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.
Quelle: LPD OÖ
Schreibe einen Kommentar