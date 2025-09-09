Ein E‑Biker aus dem Bezirk Gmun­den ist am Mon­tag­abend bei einer Aus­fahrt im Bereich der Ret­ten­bachalm in Bad Ischl töd­lich ver­un­glückt. Der 65-Jäh­ri­ge wur­de im Zuge einer Such­ak­ti­on entdeckt.

Geplante Route und Suchaktion

Der Mann war am 8. Sep­tem­ber 2025 gegen 17:00 Uhr mit sei­nem E‑Bike von Alt­aus­see über die Blaa Alm in Rich­tung Ret­ten­bachalm unter­wegs. Nach­dem er dort nicht ein­traf, ver­stän­dig­ten Ange­hö­ri­ge die Poli­zei. Eine sofort ein­ge­lei­te­te Such­ak­ti­on folgte.

Fundort und Unfallhergang

Gegen 23:15 Uhr wur­de der Ver­miss­te schließ­lich im Bereich der Ret­ten­bachalm auf­ge­fun­den. Laut Poli­zei dürf­te der 65-Jäh­ri­ge vom Weg abge­kom­men und über stei­les Gelän­de gestürzt sein.

Tödliche Verletzungen

Der Mann erlitt bei dem Sturz so schwe­re Ver­let­zun­gen, dass er noch an der Unfall­stel­le verstarb.

Quel­le: LPD OÖ